Jugendschutz im Handel Potsdam Ordnungsamt führt verstärkte Kontrollen durch

Nach Hinweisen von Eltern führt das Ordnungsamt der Stadt in Potsdam aktuell verstärkt Jugendschutzkontrollen in Spätkaufen und im Einzelhandel durch. Das teilte die Verwaltung am Freitag mit. Die Erziehungsberechtigten haben sich demnach gemeldet, weil mehrere Geschäfte Alkohol und Zigaretten auch an Kinder und Jugendliche verkauft haben sollen. Ein derartiger Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Laut Mitteilung führt das Ordnungsamt in unregelmäßigen Abständen stichprobenartige Kontrollen in gewerblichen Einrichtungen durch. Verstöße können auf der städtischen Homepage über ein Formular unter der Benennung von Zeugen angezeigt werden.