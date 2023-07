175 Jahre nach dem Aufstand Was in Potsdam an die Revolution von 1848 erinnert

Max Dortu ist Potsdams bekanntester Revolutionär. Sein Todestag jährt sich am Montag (31. Juli) zum 174. Mal. Der Paul-Singer-Verein, Träger des Friedhofs der Märzgefallenen in Berlin, erinnert am Sonntag sowie am 20. August und am 17. September mit Führungen an die Orte der Revolution von 1848/49 in Potsdam und Babelsberg.

„Ich war überrascht, dass es so viele Orte gibt“, sagt die Historikerin Christina Häberle, die derzeit am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung promoviert und die Tour entwickelt hat. Vor allem aber werde in der Stadt an die Zerschlagung der Aufstände erinnert und mit der Wiederherstellung von Gebäuden der Feudalherrschaft ein ganz anderer Schwerpunkt der Erinnerung gesetzt. Ab Frühjahr 1848 hatten in den Staaten des deutschen Bundes die Kämpfe für einen geeinten konstitutionellen Nationalstaat begonnen, die auch andere europäische Länder ergriffen.

„Die Aufbahrung der Gefallenen der Märzrevolution in Berlin“; Gemälde von Adolph Friedrich Erdmann von Menzel in der Hamburger Kunsthalle. Auch Max und Ludwig Wilhelm Dortu nahmen am Trauermarsch für die Märzgefallenen in Berlin teil. © BPK_BERLIN/Elke Walford

Die Führung zum Kampf für eine Republik startet am Triumphtor, das Friedrich Wilhelm IV. errichten ließ in Erinnerung an den Badischen Aufstand von 1849, den sein Bruder, der spätere Kaiser Wilhelm I., niedergeschlagen hatte. Auf den Reliefs nach antikem Vorbild ist die Rückkehr des Herrschers im Heer seiner Soldaten zu sehen. Das Gesicht Wilhelms mit Schnauzbart ist unschwer zu erkennen.

Nach antikem Vorbild: Das Relief zeigt den Preußenprinzen und späteren Kaiser Wilhem I. nach seiner Rückkehr aus Baden. © Andreas Klaer

Auch die Friedenskirche, zweite Station auf der Tour zur Revolution, sei ein Zeichen der Unterdrückung, sagt die Historikerin. Friedrich Wilhelm IV. habe die Kirche als geistlichen Gegenpol zum profanen Schloss Sanssouci bauen lassen. Die Weihe der Kirche habe kurz vor dem Ende der Revolution stattgefunden. „Sie galt Friedrich Wilhelm als Zeichen der Wiederherstellung der ‘göttlichen Ordnung’“, sagt Christina Häberle. Die Friedenskirche sei eher eine Kirche der Befriedung. Der Befriedung der Aufstände in Europa folgte auch in Preußen die Reaktionsära.

In der Berliner Straße wurden Barrikaden errichtet

Niedergerungen wurde in Potsdam auch ein Aufstand von Soldaten des 2. Garderegiments, die zunächst für bessere Lebensbedingungen gekämpft hatten. Nachdem Aufständische inhaftiert worden waren, habe es Proteste vor dem Arresthaus gegeben, berichtet Häberle. Daraufhin seien Barrikaden in der Berliner Straße errichtet worden. Mithilfe konservativer Bürgerwehren besiegte die Armee die Protestierenden. Auch aufständische Arbeitslose und Handwerker hätten sie auf diese Weise zurückgedrängt.

Die Historikerin Christina Häberle führt am Sonntag auf den Spuren von Max Dortu zu den Spuren der Revolution von 1848 in Potsdam. © Andreas Klaer

Diese Aufstände seien bemerkenswert, sagt die Historikerin. Denn von den 40.000 Einwohnern Potsdams waren 20 Prozent Militärangehörige. Die preußische Garnisonstadt habe sich also wesentlich von Berlin und seinen Revolutionären unterschieden. Doch es gab auch die Familie Dortu.

Tour zur Revolution vor 175 Jahren Der Spaziergang in Potsdam zu 1848 beginnt am Sonntag (30. Juli), am 20. August und 17. September 2023 jeweils um 15 Uhr am Triumphtor am Mühlenberg, Schopenhauerstraße, und dauert zweieinhalb Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Verein bittet um Anmeldung unter anmeldung@paulsinger.de. Die Tour wird veranstaltet vom Gedenkort Friedhof der Märzgefallenen in Berlin. An dessen 174. Todestag am Montag, 31. Juli, erinnert die Stadt Potsdam mit dem Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen an Max Dortu: 13 Uhr in der Dortustraße 28.

Max Dortu war mit der Bezeichnung des Prinzen und späteren Kaisers als „Kartäschenprinz“ berühmt geworden, dafür aber auch mit einer Freiheitsstrafe wegen Majestätsbeleidigung belegt worden. Sein Vater Ludwig Wilhelm Dortu hatte als Stadtverordneter Rede-, Versammlungs- und Pressefreiheit gefordert. „Die Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung lehnt das als nicht angemessen ab. 14 Tage später geht in Berlin die Revolution los“, berichtet Christina Häberle. Vater und Sohn Dortu hätten am 22. März 1848 auch am Trauermarsch für die Märzgefallenen in Berlin teilgenommen.

Ein Jahr später wurde Max Dortu selbst ein Opfer der Revolution. Am 31. Juli 1849 wurde er in Freiburg im Breisgau hingerichtet, nachdem er sich der später zerschlagenen Badischen Revolution angeschlossen hatte. Er durfte nicht in seiner Heimatstadt begraben werden, weil der preußische Staat die Erinnerung an ihn auslöschen wollte. Die Mutter kaufte eine Grabstelle in Freiburg, ließ ein Mausoleum errichten, das zur Familiengruft wurde.

Im früheren Wohnhaus der Familie Dortu befindet sich die nach Max Dortu benannte Grundschule. Die Plakette erinnert an ihn. © Andreas Klaer

Immerhin blieb die Erinnerung an Max Dortu mit dessen Geburtshaus: Das im Auftrag des Vaters von Unger errichtete Gebäude in der heutigen Dortustraße mit der Max-Dortu-Grundschule. Auch hierher führt die Tour von Christina Häberle, bevor es zum Alten Markt, in die Berliner Straße und in den Park Babelsberg geht.

Wilhelm stand im Kugelhagel und überlebte

Am Flatowturm standen einst fünf Kanonen, die preußische Garden den badischen Revolutionären geraubt hatten. Unweit des Kleinen Schlosses befindet sich noch heute ein wiederhergestelltes badisches Bildstöckel, das Prinz Wilhelm, im Kugelhagel stehend, bewundert haben soll. Dass eine Kugel das Bildstöckel traf und damit Wilhelm das Leben rettete, sei wiederum als göttliche Fügung verstanden worden, so die Historikerin. Der Regent erhielt den Bildstock von Großherzog Leopold I. von Baden als Geschenk.

Hinter dem Schloss ließ Friedrich Wilhelm IV. mit dem Michaelsdenkmal an den Sieg über die Revolution erinnern. Auch hier wurden aus Herrschersicht gottesfeindliche Mächte niedergerungen. Das Heilige siegte. Das Denkmal wurde im Krieg stark beschädigt. Beim späteren Abtransport der Bronzestatue sei diese zerbrochen, so Christina Häberle. 2020 wurde ein durch Spenden finanziertes, wiederhergestelltes Michaelsdenkmal aufgestellt.

Das Michaelsdenkmal im Park Babelsberg. © SPSG/Hans Bach

Ein 1852 in Karlsruhe in Erinnerung an die bei der Zerschlagung des Aufstands getöteten preußischen Soldaten aufgestelltes Preußendenkmal ist heute nicht mehr komplett. Die Figuren wurden im Krieg eingeschmolzen oder später abmontiert. „In Baden galten die Preußen als Fremdherrschaft“, sagt die Historikerin. Im preußischen Potsdam blieb die Verehrung dagegen bis heute.

Historikerin beklagt fehlende Erinnerung an Revolutionäre

Christina Häberle bezeichnet die von Friedrich Wilhelm nach der Revolution errichteten Bauten als „Propagandabauwerke“. Zu wenig werde heute daran erinnert, dass die blutige Zerschlagung der Barrikaden und des demokratischen Willens zu deren Errichtung geführt hätten.

Dortu habe zu den wichtigsten Gegenspielern des Preußenkönigs gezählt. Immerhin verhinderte Dortu mit Barrikaden auf den Bahngleisen in Nowawes und der Zerstörung einer Telegrafenleitung, dass Truppen aus Potsdam zur Unterstützung des Generals Wrangel im Kampf gegen die Märzrevolutionäre nach Berlin geschickt werden konnten. Die Armee siegte dennoch und ließ viele Revolutionäre hinrichten. Dortu ereilte dieses Schicksal wie erwähnt ein Jahr später in Freiburg.

Mit dem Spaziergang zu den Orten des Aufstands solle auch über ein ausreichendes Gedenken an die Revolution in der Stadt angeregt werden, so die Hoffnung von Christina Häberle. „Potsdam war ein Militärstandort. Aber es gab auch den Wunsch nach demokratischen Umbrüchen. Das sollte man betonen“, sagt sie.