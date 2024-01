Abschied aus der Innenstadt Restaurant Lewy jetzt nur noch in Babelsberg

Eine beliebte Adresse in Potsdams Innenstadt gibt es seit dem Jahreswechsel nicht mehr. Das Lewy von Lesya und Uwe Richter hat geschlossen.

Dem voraus gingen jahrlange Verhandlungen mit dem Vermieter Carsten Wist. „Wir hatten große Pläne, wollten einen schicken Laden aus unserem Restaurant machen und bessere Bedingungen für die Mitarbeiter schaffen“, erzählt Uwe Richter. Die Finanzierungen waren geklärt. Doch um solche großen Investitionen zu wagen, hätten die Richters Sicherheiten in Form eines langfristigen Mietvertrages gebraucht. Fünf bis zehn Jahre lauteten ihre Vorstellungen. Vom Vermieter hieß es mal ja, mal nein. Schließlich konnte man sich nicht einigen.

Dass man sich nicht einigen konnte, bestätigt auch Carsten Wist. Zehn Jahre seien für ihn eine zu lange Zeit gewesen.

„Wir waren fast zehn Jahre sehr gern hier an der Ecke zur Brandenburger Straße“, bekennt Richter. Man habe sich wohlgefühlt. Das kleine Restaurant habe neben den Touristen auch viele Stammgäste gehabt.

Jetzt konzentriert sich das Paar auf das neue Lewy in Babelsberg, das sie im Frühjahr 2023 eröffnet haben. „Wir sind hier auf einem guten Weg, wollen und müssen aber noch feiner werden“, erzählt Richter. In der Stadt hätte die Karte auch mal mehrere Wochen gleich sein können. Touristen sei das nicht aufgefallen. In Babelsberg gehe so etwas nicht. Einen großen Vorteil hat das Ganze aber auch, verrät Lesya Richte: „Die beste Köchin weit und breit“ sei aus der Stadt mit Babelsberg gekommen.

Neues Café "Lewy" eröffnet ab April in Babelsberg. Inhaber Lesy und Uwe Richter © Andreas Klaer

Über ein weiteres Restaurant denken die Richters zurzeit nicht nach. „Wir wollen hier weiter ankommen und unserem guten Namen Ehre machen“, sind sie sich einig.

Leer stehen die Räumlichkeiten an der Ecke Dortus-/Brandenburgerstraße nicht. „Dortu17“ steht auf der großen Fensterscheibe. Der neue Betreiber verfolgt in seinem Restaurant ein ähnliches Konzept, wie seine Vorgänger.