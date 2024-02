„Aktion Herzblut“ zum Valentinstag Potsdamer Paare und andere Duos sind zum Blutspenden aufgerufen

Wer zum Valentinstag etwas Liebe schenken möchte, kann das am Montag, 12. Februar, oder Freitag, 16. Februar, im Institut für Transfusionsmedizin in Potsdam tun. Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost ruft nämlich zur „Aktion Herzblut“ auf. Sie richtet sich an Paare aller Art, die mit ihrer Blutspende anderen helfen möchten: Liebespaare genauso wie Mutter-Tochter-, Vater-Sohn-Paare, Freunde, Kollegen, Sport-Duos oder Nachbarn im Doppelpack.

Als Dankeschön winkt jeweils ein Kinogutschein. Voraussetzung ist allerdings, dass mindestens einer der beiden zum ersten Mal spendet. Termine gibt es jeweils zwischen 12 und 19 Uhr, eine Reservierung ist erforderlich unter blutspende-nordost.de.

Hintergrund der Aktion ist die kontinuierliche Sicherung der Patientenversorgung, wie das Deutsche Rote Kreuz mitteilt. Die aus den Blutspenden gewonnenen Blutpräparate haben demnach nur eine kurze Haltbarkeit zwischen fünf Tagen und fünf Wochen. Wegen des nach wie vor hohen Infektionsgeschehens seien derzeit jedoch viele Spendewillige nicht zur Blutspende zugelassen, weil sie gerade erkrankt sind. Auch die Winterferien wirken sich laut DRK auf das Aufkommen an Blutspenden aus, weil viele Menschen verreist sind. (isa)

Adresse: DRK-Blutspende im Institut für Transfusionsmedizin in Potsdam, Charlottenstraße 72, Eingang Hebbelstraße 1, Haus I, 14467 Potsdam