Alleestraße gesperrt Rohrbruch sorgte für Stau in Potsdam

Nach einem Wasserrohrbruch in Potsdam ist die Alleestraße zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Straße Am Neuen Garten am Mittwochmorgen voll gesperrt worden. Wie die Stadtwerke mitteilten, sind von der Havarie rund 130 Potsdamerinnen und Potsdamer betroffen.

„Wir versuchen, den Schaden so schnell wie möglich zu beseitigen“, hieß es auf Twitter. Maßnahmen zur Behebung des Schadens sind im Gange. Die Straße wurde den Angaben zufolge unterspült. Für die Feuerwehr wurde eine Rettungsgasse eingerichtet. Zur Havarie kam es wenige Meter hinter der Einfahrt zur Eisenhartstraße.

Wegen des Trinkwasserrohrbruchs staute sich am Mittwochmorgen der Verkehr in Richtung Norden. Auch auf der Nuthestraße mussten Autofahrerinnen und Autofahrer ab Auffahrt Friedrich-List-Straße bis zur Berliner Straße mit Verzögerungen rechnen. Am frühen Nachmittag hatte sich die Verkehrslage beruhigt.

Im öffentlichen Nahverkehr sorgt der Rohrbruch weiterhin für Einschränkungen. Die Buslinie 603 verkehrt vorübergehend nur zwischen Platz der Einheit und Reiterweg/Alleestraße. Das teilte der Potsdamer Verkehrsbetrieb mit.