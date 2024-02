Am Platz der Einheit Potsdamer Straßenbahn stößt mit Auto zusammen

In Potsdam ist am Donnerstagmorgen eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, wurde niemand verletzt. Der Unfall hatte sich in der Innenstadt am Platz der Einheit ereignet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Wegen des Unfalls kam es zeitweise zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Fahrten fielen aus, Fahrgäste mussten sich auf Verspätungen einstellen.