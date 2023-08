An Potsdamer Bahnunterführung Autofahrer fährt in Golm gegen Kinderroller

Schreckmoment in Golm: An der Bahnunterführung in dem Potsdamer Stadtteil ist am Montagnachmittag ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Kinderroller gefahren. Das Kind wurde aber zum Glück nicht von dem Auto erfasst, es war zuvor am Bordstein gestürzt. Daraufhin rollte der Roller auf die Straße.

Das Kind, das mit seinen Eltern unterwegs war, wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Es wurde am Unfallort untersucht. Hinterher konnten die Eltern ihr Kind in den Arm nehmen. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht nötig. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 75 Euro, das Auto blieb unbeschädigt blieb. Die Polizei nahm von Amts wegen eine Verkehrsunfallanzeige auf.