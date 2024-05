Ansichtskarten als Hobby Potsdamer ist Rekord-Postcrosser

Bunte Fotos, ausländische Briefmarken und Stempel aus fernen Ländern: Postkarten aus dem Urlaub hat wohl jeder gerne im Briefkasten liegen. Manche Menschen bekommen sie so gerne, dass sie daraus ein Hobby gemacht haben – „Postcrossing“. Zu ihnen gehört der Potsdamer Horterzieher Marco Junghans: „Manchmal bekomme ich 30 bis 40 Karten an einem Tag“, sagt der 50-jährige Familienvater, der zu den weltweit aktivsten „Postcrossern“ gehört.

Postcrossing wird von rund 800.000 Menschen aus allen Ländern der Welt betrieben: Über die Webseite www.postcrossing.com bekommen sie die Adressen zufällig ausgewählter Personen, die sich ebenfalls auf der Plattform registriert haben. Beide Personen schicken sich dann gegenseitig eine Postkarte zu. Anschließend bekommen sie eine neue Adresse und können die nächste Karte abschicken.

55.000 Postkarten aus über 190 Ländern besitzt Marco Junghans

Junghans, der bei postcrossing.com das Pseudonym „Rehus“ trägt, hat dies bereits mehr als 21.600 Mal gemacht – damit steht er beim Postcrossing-Ranking weltweit auf Platz zwölf. Rund 2700 Karten schreibt Junghans im Jahr, im Schnitt sieben pro Tag.

„Die nächste Karte geht nach Südkorea“, sagt er und zeigt auf seinen PC-Bildschirm, wo die Webseite gerade eine neue Adresse ausgespuckt hat. Junghans kennt den Postcrosser aus Ostasien nicht, trotzdem wird er ihm nun einige Zeilen aus Potsdam schreiben.

Auf dem Profil des Südkoreaners kann man nachlesen, welche Postkarten-Motive dieser besonders mag: „Pinguine“, „Landkarten“, „Kermit“ oder „Snoopy“ steht dort unter anderem. „Dann gehe ich mal rüber und suche eine Karte aus“, sagt Junghans. Im Nebenzimmer lagern Hunderte von unbenutzten und nach Motiven sortierten Postkarten, die darauf warten, verschickt zu werden. „Er hat geschrieben, dass er Landkarten mag, deshalb nehme ich eine mit einer Karte von Leipzig“, sagt Junghans. Bis die Karte ankommt, kann es dauern: „Eine Karte, die ich mal nach China geschickt habe, hat 17 Tage gebraucht.“

Weltreise auf Papier

Doch was reizt einen daran, so viele Postkarten zu schreiben und zu bekommen? „Man sieht die ganze Welt aus über 190 Ländern, die man selber nicht besuchen kann“, sagt Junghans. Außerdem hat er bereits als Kind eine Sammelleidenschaft für die bunten Urlaubsgrüße entwickelt: „Ich sammle seit 1983 Ansichtskarten, das Hobby habe ich von meinem Vater übernommen.“ Bereits dieser hatte eine Sammlung von rund 4000 DDR-Postkarten.

Insgesamt besitzt Junghans etwa 55.000 Postkarten – in einem Zimmer seiner Wohnung sind sie in Kartons an der Wand aufgestapelt: „Mein Manhattan“, scherzt Junghans. Er selbst sammelt am liebsten Motive von Gebäuden, Landschaften und Sportstadien.

Allein für Briefmarken gibt Junghans jährlich rund 2500 Euro aus. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

„Als ich 20 Jahre alt war, hatte ich 20 bis 30 Brieffreunde“, sagt Junghans. „Das ist der Reiz: Man lernt total fremde Menschen kennen und manchmal entsteht eine Brieffreundschaft daraus.“ Durch das Internet ist dies jedoch stark zurückgegangen: „Heute habe ich nur noch drei Brieffreunde“, sagt Junghans. Als er 2011 die Webseite postcrossing.com entdeckte, war er sofort begeistert: „Ich war total glücklich, dass ich diese Community gefunden habe.“

Doch was schreiben sich die Postcrosser eigentlich gegenseitig? „Viele schreiben etwas über die Stadt, aus der sie kommen, zum Beispiel über die Sehenswürdigkeiten dort“, sagt Junghans. Die meisten schreiben aber gar nichts, sondern stempeln ihre Karten nur ab. „Das ist für mich nicht der Sinn der Sache“, sagt Junghans. „Ich selber schreibe immer Limericks, wenn die andere Person Deutsch spricht. Ich denke mir dann spontan etwas aus, was mir zu dem Anderen einfällt.“

Es sind natürlich nicht nur Fremde, von denen Junghans Postkarten bekommt: „Alle meine Freunde und Verwandten kennen mein Hobby und schicken mir immer Postkarten aus dem Urlaub“, sagt Junghans.