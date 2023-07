Drogenkonsum in Potsdam Die Zeit der „Downer“

In Deutschland sterben immer mehr Menschen an den Folgen von Drogenkonsum: 1990 Drogentote gab es 2022, fast neun Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilt der Bundesbeauftragte für Drogen- und Suchtfragen mit. In Brandenburg sorgte zuletzt der Tod einer 15-Jährigen durch eine Überdosis für Aufregung. In einem Interview mit der MAZ haben Jugendliche aus Potsdam von exzessivem Konsum berichtet. In ihrem Freundeskreis sollen Menschen deshalb gestorben sein, darunter ein 19-Jähriger in einem Potsdamer Krankenhaus.

Belegen konnte die MAZ die Aussagen der Jugendlichen nicht. PNN-Recherchen legen nahe, dass tödlicher Drogenkonsum in Potsdam eher selten ist: Laut Polizei sind 2022 drei Menschen in Potsdam durch Drogenkonsum gestorben, genauer gesagt: drei Männer im Alter von 24, 29 und 43 Jahren.

Auf konstant niedrigen Niveau

Die Stadtverwaltung zählt für dasselbe Jahr zwei Todesfälle durch „sonstige Opioide“. Unter diesen registrierten Toten war niemand jünger als 20. Im Bergmann-Klinikum habe es 2022 keinen einzigen Drogentoten gegeben, sagte eine Sprecherin. Das St. Josefs-Krankenhaus konnte auf PNN-Anfrage keine Angaben machen. Laut Polizei ist die Zahl der Drogentoten in Potsdam seit Jahren auf einem konstant niedrigen Niveau.

Im Klinikum Westbrandenburg, der Kinder- und Jugendklinik im Bergmann-Klinikum, werden junge Drogenkonsumenten stationär behandelt, zum Beispiel, wenn sie wegen einer Überdosis dorthin kommen. 2022 sind 31 Menschen unter 18 Jahren in der Klinik aufgenommen worden, in diesem Jahr sind es bisher 14 gewesen, sagte eine Sprecherin. Die Zahlen seien seit Jahren konstant niedrig.

Rauschmittel Alkohol Das Rauschmittel, an dem in Potsdam die meisten Menschen sterben, ist mit großem Abstand Alkohol: 2022 sind in Potsdam 70 Menschen allein durch Alkohol gestorben, vier weitere durch den Mischgebrauch von Alkohol und Medikamenten. Die Zahl der Alkoholtoten hat sich damit fast verdoppelt: 2021 gab es laut Stadtverwaltung 44 Alkoholtote in Potsdam, 2020 waren es 48, 2019 45. Der Großteil der Alkoholtoten in Potsdam ist männlich.

Doch was auffällt: „Es geht nicht mehr nur um typische Drogen wie Cannabis oder Ecstasy“, so die Klinikumssprecherin. Eine immer größere Rolle würden Medikamente spielen, teils verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel, an denen sich junge Menschen berauschen.

Das deckt sich mit dem, was Mitarbeitende des Vereins Chill Out berichten: Beruhigungsmittel seien bei jungen Drogenkonsumenten beliebt, sagt Katharina Tietz, Geschäftsführerin des Vereins, der sich um Drogenprävention bei Jugendlichen kümmert. Gefragt sind demnach Benzodiazepine, kurz „Benzos“, Kodein oder Tilidin. „Das gibt es in der Apotheke, wird aber auch auf dem Schwarzmarkt gehandelt“, sagt Chill Out-Mitarbeiter Lysander Laubvogel. Was den Stoffen gemeinsam ist: Sie haben eine stark sedierende Wirkung – und machen auch körperlich abhängig.

Jede Zeit hat ihre Substanzen. Heute empfinden junge Menschen Druck, sie wollen wie in Watte gepackt sein. Lysander Laubvogel, Chill Out-Mitarbeiter

„Jede Zeit hat ihre Substanzen. Und heute sind ,Downer’ im Trend“, sagt Laubvogel. „In den 90ern waren Party, Techno und dazu passende Drogen wie Ecstasy angesagt“, sagt er. Heute würden viele junge Menschen Druck empfinden: Erst die Pandemie, dann Krieg, Inflation und auch die Gedanken an die Klimakrise – das sei für viele Jugendliche belastend. „Sie wollen wie in Watte gepackt sein – dazu passen diese Drogen.“

Drogen wie Pizza bestellen

Während man früher noch Szenekontakte brauchte, ist der Zugang zu Drogen heute ungleich einfacher: Über den Messenger Telegram lassen sich umstandslos zahllose einschlägige Chatgruppen finden, wie eine kurze Recherche zeigt. Die Drogenhändler präsentieren dort offen „Menükarten“. Der Stoff kann in Berlin bequem nach Hause bestellt werden, als wäre es eine Pizza. Bekannte Drogen wie Cannabis oder Kokain finden sich dort leicht – auch „Blue Punisher“ werden angeboten, jene Sorte des Aufputschmittels Ecstasy, an der die 15-Jährige in Rathenow gestorben ist.

Für die verschreibungspflichtigen „Downer“ muss man etwas suchen, doch man wird fündig: Ein Händler schreibt auf Anfrage, er liefere Diazepam, eine „Benzo“-Sorte – auch bis nach Potsdam – ab einem Mindestbestellwert von 200 Euro. Dafür soll der Konsument eine ganze Packung bekommen.

Mischkonsum als Grund für Todesfälle

Bei den von der Polizei registrierten Drogentoten war die Todesursache in allen Fällen „Mischintoxikation“. Das Problem ist auch im Klinikum Westbrandenburg bekannt: „Das sehen wir sehr häufig“, sagt Thomas Erler, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche. „Es sticht nicht die eine Substanz hervor. Oft konsumieren die Betroffenen Alkohol und nehmen zusätzlich dann weitere Substanzen ein.“ Zum Beispiel Beruhigungsmittel, so Erler.

Dass junge Menschen Drogen nehmen, lasse sich nie ganz verhindern, glaubt Tietz: „Substanzen werden konsumiert. Manchmal, um Spaß zu haben, manchmal wegen Sorgen und Problemen“, sagt sie. Umso wichtiger seien Aufklärung und Prävention. „Drugchecking ist ein wichtiger Ansatz“, sagt sie. Durch die Möglichkeit, Drogen auf Inhaltsstoffe zu testen, könnten Risiken eingeschätzt werden. Auch die Gefahr der Mischintoxikation lasse sich so schmälern, sagt Tietz.

Drogenprävention in Potsdam Beim Verein Chill Out können sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die wegen Drogenkonsum nach Unterstützung suchen, individuell beraten lassen – anonym und kostenlos. Der Verein hat seinen Sitz im Freiland (Friedrich-Engels-Straße 22). Offene Beratungszeiten werden dienstags und donnerstags von 14 bis 19.30 Uhr angeboten sowie mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr. Um eine Terminvereinbarung wird gebeten unter der Telefonnummer (0331) 2879 1258 oder per Mail an k.richter@chillout-pdm.de.

Erst im Juni dieses Jahres hat der Bundestag entschieden, Drugchecking zu erlauben. „In Potsdam gibt es bislang leider keine Möglichkeit“, sagt Tietz. Das nächste Angebot gebe es in Berlin. In Brandenburg gibt es laut Redaktionsnetzwerk Deutschland bislang keine Entscheidung über die Zulassung.

Tietz findet das bedauerlich: „Nur wenn Menschen erfahren, welche Inhaltsstoffe in welcher Dosierung in ihren Substanzen enthalten sind, können sie kompetente und umsichtige Entscheidungen treffen“, sagt sie. Was andere Präventionsangebote angehe, sei die Landeshauptstadt aber gut aufgestellt: „In Potsdam finden umfangreiche Angebote statt, die auch wirksam an Schulen verankert werden konnten“, sagt sie.