Lehm, Holz und Hanf statt Barock Bauhaus der Erde plant Pavillon für Potsdam

Die Bauhaus Erde gGmbH möchte einen Pavillon aus Lehm und Holz mit einem Dach aus Hanf für drei Jahre in der Baulücke an der Dortustraße, Ecke Spornstraße errichten. Der Bauantrag sei schon eingereicht, sagte Projektkoordinatorin Angelika Drescher am Freitagabend im Gestaltungsrat der Stadt Potsdam. „Proto Potsdam“ soll ein Symbol für die Bauwende werden - mitten in der barocken Innenstadt.

Das 2021 unter anderem mit dem Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber gegründete Bauhaus Erde will in dem Pavillon ein Labor für nachwachsende Baustoffe, einen Ort für nachhaltiges Bauen und die Bauwende für das 21. Jahrhundert schaffen. „Wir sind ein gemischtes Team und bauen einen Thinktank auf“, sagte Geschäftsführer Philipp Misselwitz. Der temporäre Pavillon werde Teil eines Forschungsprojektes. Das Bauhaus Erde plane ein Labor und Bauzentrum, in dem Materialien getestet und gezeigt werden, einen Ort, an dem die oft abstrakt, ideologisch und emotional geführte Diskussion über Folgen des Klimawandels stattfinden. „Und wir wollen den Ort für eine dauerhafte Nutzung testen“, sagte Misselwitz.

Das Bauhaus Erde Die 2021 in Potsdam gegründete gemeinnützige Gesellschaft Bauhaus Erde hat sich der Bauwende verschrieben und will Lösungen für nachhaltiges Bauen finden. 40 Prozent der globalen Klimagase entstünden beim Bauen. Deshalb sollen vor allem nachwachsende Materialien als Baustoffe gefunden werden. Damit einher gehe auch ein Waldumbau. Potsdam soll das „Epizentrum der Bauwende“ werden. Brandenburgs Kultur- und Wissenschaftsministerium fördert das Projekt seit einem Jahr. In Kürze bekommt das Projekt auch eine Förderung des Bundesumweltministeriums. Das Bauhaus betreibt bereits ein Labor in Berlin-Mariendorf und ein Büro im Rechenzentrum. Neben Klimaexperten wie Mitbegründer Hans-Joachim Schellnhuber sowie Architekten gehören dem Bauhaus unter anderem Forstwissenschaftler, Geologen, Stadtplaner und Künstler an. Zu den Botschaftern des Projekts zählen Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Grüne), Kulturministerin Manja Schüle (SPD), Regisseur Volker Schlöndorff und der Künstler Ólafur Elíasson.

Der Gestaltungsrat interessierte sich dann auch vor allem für die zweite Phase, mit der das freie Grundstück nach dem Abbau des Pavillons genutzt werden soll. Bei einem Vor-Ort-Termin habe sich das Gremium, das Bauherren von größeren Projekten im Hinblick auf architektonische und städtebauliche Qualität berät, mit der „Problematik des Grundstücks“ beschäftigt, sagte die Ratsvorsitzende Sophie Wolfrum. Das „Dauerprojekt“, das in der zweiten Phase an de Dortustraße entstehen soll, „stehe in den Sternen“.

Ratsmitglied und Landschaftsarchitekt Stefan Lenzen stellte infrage, ob ein temporäres Gebäude die richtige Antwort sei für „die Probleme, die wir in den Städten haben“. Der Pavillon entstehe auf einer Fläche ohne einen einzigen Baum, ohne Grün und werde wieder abgebaut. Er stelle sich für eine Zwischennutzung eher etwas „Nomadisches“ vor. Der Gestaltungsrat habe sich jedenfalls auf die dauerhafte Nutzung des Ortes konzentriert.

Und der Ort sei geprägt vom Barock Gontards, sagte Architekt und Ratsmitglied Dieter Eckert. „Das ist das größte Barockgebäude in der Innenstadt“, beschrieb er das Nachbargebäude, in dem sich das Kultur- und Wissenschaftsministerium befindet. Darauf müsse Bezug genommen werden. „Wenn Sie sich diesem Denkmal annehmen, das wäre spannend“, sagte Eckert zu den Bauhaus-Leuten. Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) befürchtet gar, dass der Pavillon Erwartungen an die dauerhafte Bebauung des Grundstücks wecke. Es wäre aber das Gebot, sich auf Gontard zu beziehen, keinen Bruch zu schaffen. „Dieses Grundstück braucht Sorgfalt“, sagte Rubelt.

Wegen der Umgebung werde der Denkmalschutz eine große Rolle bei einer Neubebauung spielen, erklärte Architekt und Ratsmitglied Matthias Haber. Ein Architekturwettbewerb würde deshalb möglicherweise zu Lösungen führen, die nicht im Sinne des Projekts stünden. Haber stellte infrage, ob die Ziele und Ideen des Projekts in einer Baulücke umgesetzt werden könnten. Dort müsste das Nachbarhaus als eines der größten Barockgebäude mit Originalsubstanz berücksichtigt werden. „Diese komplizierte Ecke wird Ihnen nicht gerecht. Sie haben eine viel größere Message“, gab Haber zu bedenken. Doch Widersprüche des Bauens wie der zwischen Denkmalpflege und Nachhaltigkeit sollten im Bauhaus diskutiert und aufgelöst werden, entgegnete Angelika Drescher. „Wir wollen im Pavillon über diese Dinge sprechen. Das Interesse ist groß.“

Dieter Eckert wies dennoch darauf hin, dass es im Umgang mit Ressourcen auch um eine „baukulturelle Ressource gleich nebenan“ gehe. „Da werden Sie Kompromisse eingehen müssen. Vielleicht tun Sie sich da schwer mit Ihren Idealen.“ Denkmalpflege und Klimaschutz sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden, erklärte Philipp Misselwitz. „Man stößt immer wieder auf Widersprüche im Klimaschutz. Wir müssen die Dinge ja zusammenbringen, auch an dieser Stelle.“

So ging es dem Gestaltungsrat weniger um die Gestalt des Pavillons als um die dauerhafte Gestaltung des Grundstücks. Dieses temporäre Gebäude werde bewusst als Fremdkörper geplant, sagte Misselwitz. Die Umgebung mit dem Haus der Natur, den Ministerien und dem Rechenzentrum passe zum Kontext des Projekts. Mit den Nachbarn sei das Bauhaus im Gespräch. „Potsdam braucht neue Akzente, frischen Wind. Vielleicht können wir dazu beitragen.“

Geplant ist eine Basis aus Lehm, darüber ein Rahmen aus wiederverwendetem Holz. Das Dach soll aus Hanf und anderen Fasern hergestellt werden. Fenster aus dem ehemaligen Haus der Statistik in Berlin werden eingebaut. Die Hülle diene gleichzeitig dazu, Regenwasser zu sammeln, das dann in eine Zisterne geleitet werde, erklärte Claudia Bode. Wasser solle auf dem Grundstück versickern, dazu seien Voruntersuchungen gemacht worden. Auch archäologisch sei das Grundstück bereits untersucht worden. Geplant seien ein Multifunktionsraum, eine Sommerküche, ein überdachter Außenraum, dessen Textilfassade sich herunterrollen lässt. „Wir wollen so viele flexible Nutzungsarten wie möglich“, sagte Claudia Bode. Das „urbane Foyer“ solle sich zur Stadt öffnen. Nachts soll der transparente Baukörper leuchten.

Der Pavillon erhält keinen Wasser- und Abwasseranschluss. Geplant sind Trockentoiletten. Das Haus soll im Winter nicht genutzt werden und nach drei Jahren abgebaut werden, bevor die zweite Phase startet. Die verwendeten Materialien können an anderer Stelle verwertet werden, so Claudia Bode.

Sollte die Baugenehmigung bis Mai vorliegen, könnte der Pavillon ab Juni errichtet und bis September fertiggestellt werden. „Wir sind alle große Fans Ihres Projekts“, sagte Dieter Eckert über das Bauhaus Erde. Allerdings wird es spätestens mit der zweiten Phase zum Konflikt kommen. Eine Rekonstruktion des früheren Barockbaus würde „für uns natürlich keinen Sinn machen“, sagte Philipp Misselwitz. Und auch die Stiftung Waisenhaus als Grundstückseigentümerin sei an einer Rekonstruktion nicht interessiert, erklärte deren Geschäftsführer René Schreiter nach der Veranstaltung. Vielmehr fühle sie sich entsprechend dem Stiftungszweck zum Schutz von Kindern einer nachhaltigen Bauweise verpflichtet.

