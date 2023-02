Autoärmere Innenstadt Anwohner und Händler in der Charlottenstraße protestieren

Kurz vor dem voraussichtlichen Stadtverordneten-Beschluss für eine deutlich auto- und parkplatzärmere Innenstadt regt sich Widerstand in der Charlottenstraße. Eine dort neu gegründete Initiative sammelte jetzt Unterschriften von mehr als 100 Anwohnern und ansässigen Händlern, dass die Pläne überarbeitet werden müssten. Vor allem positioniert man sich gegen den Wegfall von Parkplätzen plus den geplanten neuen Radweg in Richtung Wilhelmgalerie – der als „Fahrrad-Autobahn“ bezeichnet wird. Denn dann könnten Autos nicht mehr am Straßenrand stehen, auch nicht für kurzes Be- und Entladen. Kritisiert wird auch, dass der dann „knallrote“ Radweg nicht zur Ästhetik des dortigen Stadtraums passen würde. Vielmehr schlägt die Initiative Tempo 30 in der Straße vor.

Kritik kommt auch aus der CDU, die auch mittels eines Antrags gefordert hat, bei der Umsetzung des Konzeptes Händler und Gewerbetreibende vor der abschließenden Festlegung konkreter Maßnahmen aktiv einzubeziehen und zu informieren. Doch dieser Antrag sei gerade im Umweltausschuss abgelehnt worden, monierte CDU-Fraktionschef Matthias Finken: „Das ist ein falsches Signal.“ Die Verbannung von Autos „macht noch lange keine lebendige Innenstadt“. Finken kündigte „sehr kritisch“ zu beobachten, wie sich die Maßnahmen auswirken. Für die Pläne, die unter anderem den Wegfall hunderter Besucherparkplätze vorsehen, macht sich insbesondere die rot-grün-rote Rathauskooperation stark. Am Mittwoch steht der finale Beschluss im Stadtparlament an.

Zu den Plänen findet am Montag (27. Februar) auch eine Podiumsdiskussion im Haus der Handwerkskammer in der Charlottenstraße 34 statt. Beginn ist 18 Uhr, zu Gast ist unter anderem Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos).

