Betriebsstoffe liefen aus Sportboot im Potsdamer Jungfernsee gesunken

In der Marina am Potsdamer Jungfernsee ist am Sonntag ein kleines Sportboot gesunken. Das teilte die Feuerwehr auf X (ehemals Twitter) mit. Demnach hatte der Eigentümer das abgesunkene Boot gemeldet.

Weil sich ein Ölfilm auf dem Wasser gebildet hatte, legte die Feuerwehr eine sogenannte Wulstsperre, damit die austretenden Betriebsstoffe nicht weiter in die Havel geschwemmt werden. Für die Bergung des Sportbootes ist der Eigentümer zuständig.