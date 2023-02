Potsdams Bürgerservice zieht um Ab Herbst in der Yorckstraße

Wer einen Reisepass beantragen will, sein Auto anmelden muss oder einen Bewohnerparkausweis braucht, muss dazu in naher Zukunft in die Yorckstraße 22 gehen: Dort befindet sich ab Herbst der neue Standort des Bürgerservices Potsdam, der aufgrund der umfassenden Sanierung des Stadthauses aus diesem ausziehen muss.

220 Millionen Euro wird der gesamte Umbau und die Neugestaltung des Potsdamer Verwaltungscampus’ voraussichtlich kosten.

„Der Standort liegt zentral in der Innenstadt, ist barrierefrei und für Bürgerinnen und Bürger gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) bei der Vorstellung der Pläne am Dienstag. Damit seien die neuen, ebenerdigen Räumlichkeiten besser erreichbar als die jetzigen im Stadthaus. Die Immobilie sei privat für zehn Jahre angemietet.

Auf etwa 1500 Quadratmeter Bürofläche sollen insgesamt 18 Schalter und ein Infoschalter sowie ein moderner Wartebereich eingerichtet werden; die Zahl der Schalter werde damit nicht verringert, so Potsdams Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD). Im ersten Obergeschoss sollen mehr als 20 Büroarbeitsplätze entstehen.

Das Fundbüro werde ins Erdgeschoss der benachbarten Yorckstraße 24 einziehen. „Wir sind glücklich, dass wir angesichts der angespannten Immobilienlage diese Standorte gefunden haben“, sagte Dieter Jetschmanegg, Dezernent für die Zentrale Verwaltung.

Neue Wohnberatung in der Wilhelmgalerie

Die erste Standort-Auslagerung aus dem Rathaus erfolgt jedoch schon früher: Bereits ab dem 31. März öffnet in der Wilhelmgalerie am Platz der Einheit eine Wohnberatung, in der Bürger:innen persönlich und telefonisch rund um die Themen Wohngeld, Wohnberechtigungsschein und Sicherung von Wohnraum beraten werden sollen.

17 Arbeitsplätze sind geplant, insgesamt stehen dafür 370 Quadratmeter Fläche im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss zur Verfügung. „Auch die Wohnungstauschbörse wird in der Wilhelmgalerie untergebracht“, so Meier.

Die Wohnberatung soll montags bis donnerstags von neun bis zwölf Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr stattfinden, Beratung für Wohnberechtigungsscheine sind am Dienstag und Donnerstag von neun bis zwölf Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr.

Im Laufe des Jahres soll das Rathaus in der Friedrich-Ebert-Straße schrittweise bis zum 31. Dezember leergezogen werden, um saniert zu werden. Die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude werden etwa zweieinhalb Jahre dauern und voraussichtlich 25 Millionen Euro kosten.

Rund 300 Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung werden solange in ein ehemaliges Bürogebäude des Callcenter-Anbieters SNT in der Edison-Allee in Zentrum-Ost ziehen. Auch das Standesamt wird dorthin ziehen, ein eigenes Trauzimmer wird es aber in der Edison-Allee nicht geben.

Die Sanierung des Rathauses ist Teil der umfassenden Neugestaltung des Potsdamer Verwaltungscampus‘ in der Innenstadt, an dem bis 2032 alle der mehr als ein Dutzend Außenstellen der Verwaltung zusammengeführt werden sollen: In diesem Zuge soll unter anderem das Haus 2 abgerissen und Haus 1 grundlegend saniert werden. Außerdem sollen Neubauten entstehen, in die unter anderem auch der Bürgerservice künftig einziehen soll. „Diese Maßnahmen werden uns das ganze Jahrzehnt beschäftigen“, so Schubert.

Der Investitionsumfang des gesamten Projektes liegt laut Stadt bei rund 220 Millionen Euro, dabei sind auch Kosten für Umzüge und Anmietungen während der Bauzeit miteinberechnet. Besonders für die Arbeiten am Haus 1 würden laut Schubert große Investitionen benötigt.

Noch in diesem Jahr soll der Abriss der alten Bürocontainer auf dem Campus stattfinden. Diese sind bereits leer, dienen aktuell aber noch als Winterquartier für Fledermäuse. Der städtebauliche Wettbewerb für die Neubauten soll Mitte bis Ende 2023 starten.

