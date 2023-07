California Beachfeeling mitten in Potsdam Wakesurfen macht Wellenreiten auch hierzulande möglich

Die schlechte Nachricht zuerst: Am Tag nach der allerersten Wakesurfing-Erfahrung stellt sich ein Muskelkater ein, der sich gewaschen hat! Die gute Nachricht: auch ohne vorherige Erfahrung lohnt sich der Kurs. Denn Wakesurfen macht schlichtweg Spaß. Besonders für jene, die ansonsten nicht die Möglichkeit haben, sich auf eine lange Reise zu begeben, um sich irgendwo auf der Welt bei optimalem Wellengang mit dem Surfbrett in die Fluten zu stürzen. Oder für jene, die einfach nur mal ausprobieren möchten, wie sich das anfühlt: auf einer Heckwelle übers Wasser zu surfen, bei guter Musik. Ein bisschen California Beachfeeling – mitten in Potsdam.