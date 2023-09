Chefkoch Christopher Wecker „Gute deutsche Küche geht“

Herr Wecker, was ist Ihr Lieblingsessen?

Das kommt auf die Situation an: Nachts, nach der Arbeit mit den Kollegen, kann es eine Currywurst sein. Natürlich habe ich aber auch viel Liebe für die Sterneküche. Was ich bei meiner Oma immer gerne gegessen habe, waren Pfannkuchen mit Erdbeeren und Quark. Das könnte ich rund um die Uhr essen, wenn es die Saison hergibt.