DDR-Sammlung Wie ist die alte Sternfassade der Fachhochschule von Potsdam nach Trebus gekommen?

Für viele Potsdamerinnen und Potsdamern ist die Erinnerung an die Fachhochschule (FH) am Alten Markt nach wie vor lebendig: Die markante Sternfassade war für viele Jahrzehnte ein prägendes Ornament der Innenstadt. Heute hängen kleine Teile davon an verschiedenen Stellen in der Stadt verstreut, als großes Ganzes ist die Wandverkleidung nirgends mehr zu sehen – zumindest nicht in Potsdam.

Das größte zusammenhängende Stück der Sternfassade hängt heute an einem Haus auf einem ehemaligen Kreisbetrieb für Landwirtschaftstechnik in Trebus bei Fürstenwalde. Dort ist es Teil einer DDR-Sammlung, die vom Verein „IFA-Freunde Trebus“ verwaltet wird (IFA steht für „Industrieverband Fahrzeugbau“). Gelegentlich wird die Sammlung auch öffentlich gezeigt: „Es kommen immer wieder mal Leute zu uns, die dann sagen: ‚Das hing doch mal am Alten Markt? Dort habe ich studiert!‘“, sagt Andreas Kellner aus Potsdam, der seit langem Mitglied des Vereins ist.

Wo sind die FH-Sterne in Potsdam? Teile der alten FH-Fassade hängen heute vor allem an soziokulturellen Einrichtungen: Dazu gehört das Rechenzentrum , das Casino an der FH, das Freiland , der Treffpunkt Freizeit und die La Datscha.

, das Casino an der FH, das , der Treffpunkt Freizeit und die La Datscha. Zudem hängen Sterne an mehreren Wohnprojekten in der Zeppelinstraße, der Pasteurstraße, der Gutenbergstraße und der Tuchmacherstraße.

Doch wie haben die IFA-Freunde Trebus das fertiggebracht? Immerhin war die Sternfassade im Zuge des Abrisses der FH sehr begehrt: Als der kommunale Sanierungsträger 2017 angekündigt hatte, die Sterne auch an Privatleute zu vergeben, hatten sich rund 300 Personen gemeldet. Nach Kritik an diesem Vorhaben hatte der Sanierungsträger davon abgesehen und die Sterne nur an ausgewählte Einrichtungen vergeben.

Des Rätsels Lösung: Dieser Teil der Fassade wurde bereits 2013 abmontiert. „Im ersten Halbjahr 2013 wurde der Verbinder zwischen der Bibliothek und der Fachhochschule abgerissen“, sagt Kellner, der damals als Student regelmäßig in der Mensa der FH zu Gast war. Dabei handelte es sich um eine bauvorbereitende Maßnahme für die Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek, die danach nicht mehr mit der FH verbunden war.

Bereits 2013 wurden zwei der Stern-Fassaden an der FH abmontiert - von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet. © Andreas Kellner/Andreas Kellner

Auch an diesem Verbindungsstück befanden sich zwei Sternfassaden, die nun weichen mussten. Zu diesem Zeitpunkt, als der Abriss der FH noch einige Jahre entfernt war und die Sterne noch nicht zum politischen Symbol gegen die Baupolitik der Stadt avanciert waren, wurde das Verschwinden der beiden Fassaden von der Öffentlichkeit kaum beachtet.

Kellner jedoch war nicht entgangen, dass die Aluminiumverkleidung im Zuge der Bauarbeiten verschwinden würde. Er wandte sich an den Kommunalen Immobilienservice (KIS): „Ich habe gefragt, ob wir die Fassade haben dürfen.“ Der KIS zeigte sich erfreut, denn diesem war durchaus daran gelegen, die Sterne zu erhalten. Die IFA-Freunde Trebus, deren Gelände genügend Platz dafür bot, verfügte über die entsprechenden Möglichkeiten. Also bekam der Verein die Erlaubnis, die Fassade nach Trebus zu bringen – und zwar kostenlos. „Sie wurde uns für Ausstellungszwecke zur Verfügung gestellt“, so Kellner.

„Ein Teil der Stadtidentität“

Die Demontage der Sterne sei sehr behutsam vonstatten gegangen: „Ganz schadlos war die Entfernung vom Gebäude zwar nicht möglich, aber man hat sich wirklich viel Mühe bei der Demontage gemacht, das ist nicht nur einfach runtergerissen worden“, sagt Kellner. Die Aluminiumelemente wurden auseinandergeschraubt und auf einem LKW verladen; auf dem Vereinsgelände in Trebus wurde dann die Hälfte davon wieder zusammengeschraubt, um an der Wand des Haupthauses angebracht zu werden.

Die andere Hälfte der Sterne liegt im Lager und wird gelegentlich für Ausstellungen verliehen, auch nach Potsdam: Derzeit hängen drei der Sterne wieder im Landtag am Alten Markt, wo sie Teil der Ausstellung „Baubezogene Kunst aus der DDR im Land Brandenburg“ sind.

Für Kellner hat die von Wolfgang Kärgel entworfene FH-Fassade definitiv eine künstlerische Qualität: „Sie war offensichtlich ein Teil der Stadtidentität.“ Damals habe sich noch niemand dafür interessiert, doch seit einigen Jahren beobachtet Kellner ein Umdenken im Umgang mit DDR-Architektur und -Kunst: „Der Wert davon wird jetzt deutlich stärker erkannt.“

Kellner und seinem Verein geht es darum, DDR-Geschichte und -Kunst erlebbar zu machen: Laut eigener Aussage ist die Sammlung in Trebus eine der größten DDR-Sammlungen Deutschlands, sie umfasst neben zahlreichen Fahrzeugen und komplett eingerichteten Wohnzimmern auch etliche DDR-Produkte, Haushaltswaren, Möbel oder Spielwaren. Die Sammlung erstreckt sich auf drei Etagen mit insgesamt rund 14.000 Quadratmetern.

Kellner ist stolz, dass die Sammlung die FH-Fassade in ihrer ursprünglichen Form bewahren konnte: „Das Original als erlebbare Gesamtheit ist ausschließlich in Trebus zu bewundern.“ Und sie ist nicht das einzige Exponat aus Potsdam: Auch die Tür, die zum Personaleingang der Stadt- und Landesbibliothek gehörte, hat ihren Weg hierher gefunden, ebenso ein Autodrehkran aus dem Schwermaschinenbau Babelsberg.

Allerdings ist die Sammlung kein Museum, die IFA-Freunde Trebus sind rein ehrenamtlich tätig. Besichtigt werden kann die Sammlung nur an wenigen Besuchstagen im Jahr, der nächste ist erst wieder im April. Allerdings ist es möglich, sich für Gruppenführungen anzumelden.