Debatte um Parkeintritt Stadtverordnete lehnen Entscheidung zu Millionenzahlungen ab

Das Ringen um die Millionenzahlungen der Stadt Potsdam an die Schlösserstiftung und den drohenden Pflichteintritt für den Park Sanssouci spitzt sich zu. Gegen die Empfehlung von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) stimmte der Hauptausschuss der Stadtverordneten am Mittwochabend dafür, vorerst nicht über diese Zahlungen zu entscheiden. Mit Schubert stimmten nur SPD und Grüne, alle andere Fraktionen stimmten dagegen. Daher werde das Geld nun nicht mehr in den geplanten Doppelhaushalt eingestellt werden können, sagte Schubert. Das noch nachträglich zu tun, werde schwierig.

Eigentlich hatten die Stadtverordneten am 25. Januar dazu entscheiden sollen. Allerdings hatte sich zuletzt keine Mehrheit mehr für weitere Zahlungen abgezeichnet. Die Geldgeber der Stiftung - also die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund - hatten gedroht, sollte Potsdam ab 2024 nicht mehr zahlen, wolle man für Sanssouci einen Parkeintritt einführen, um die Pflege der Welterbe-Anlage zu gewährleisten. Gestritten wurde im Hauptausschuss um die juristische Frage, ob in so einem Fall die Potsdamer von einer Eintrittspflicht ausgenommen werden könnten.

