Denkmalstatus von Potsdamer Siedlung aberkannt Behörden können Bewohner nicht beruhigen

Die Aberkennung des Denkmalstatus für eine komplette Siedlung im Potsdamer Süden und die teilweise Aberkennung für eine weitere Siedlung hat für Empörung und Unverständnis bei einem Teil der Hauseigentümer gesorgt. Eine gemeinsame Informationsveranstaltung von Unterer und Oberer Denkmalschutzbehörde am Donnerstagabend hat dieses Empfinden noch verstärkt.

Christine Onnen, die zuständige Dezernatsleiterin in der verantwortlichen Landesdenkmalbehörde erklärte ihr Vorgehen bei der Löschung. Betroffen sind die Siedlung an der Straße und Unter den Eichen mit zusammen 80 Häusern sowie in Teilen die Siedlung Am Stadtrand, bei der der nördliche Straßenzug Denkmal bleibt. Ein Bereich mit 59 Häusern wurde aus der Denkmalliste gelöscht.

Infoveranstaltung im städtischen Denkmalamt mit dessen Leiter Marc Jumpers (hinten links) und Christine Onnen vom Landesdenkmalamt. © Andreas Klaer

„Es gibt eine Vielzahl von Veränderungen. Das Bild der Siedlung ist sehr gestört, beeinträchtigt, im Vergleich zu dem Zustand vor 30 Jahren“, sagte Onnen. Die in den 1930er-Jahren erbauten Siedlungen wurden 1991 unter Denkmalschutz gestellt. Seither seien „Einfriedungen aller Arten und Materialien“, Schwarzbauten und Pools entstanden. Dem widersprachen mehrere Anwohner. Veränderungen seien teilweise schon zu DDR-Zeiten, also vor der Eintragung in die Denkmalliste, und danach immer in Absprache mit der Unteren Denkmalbehörde der Stadt erfolgt, hieß es mehrfach.

Nur eine Straßenseite vermittle noch das ursprüngliche Bild

„Wir alle haben Hürden auf uns genommen und den Denkmalschutz berücksichtigt und jetzt geht alles über den Jordan“, sagte ein Hauseigentümer. Andere berichteten von maßangefertigten Haustüren, speziellen Farben und Materialien, die bei Sanierungen nach dem Originalvorbild verwendet worden seien. Eine Eigentümerin sagte, sie sei von der Denkmalbehörde für die Wiederherstellung des Originalzustands ihres Hauses schriftlich gelobt worden. „Uns jetzt ist es kein Denkmal mehr“, sagte sie. „Wie kann man das verantworten? Wie wird die Siedlung in zehn Jahren aussehen?“, fragte sie. Viele Bewohner befürchten, dass die Siedlung jetzt erst recht ihren Charakter verlieren könnte, weil Veränderungen Tür und Tor geöffnet werde. Dafür jedoch sei das Landesdenkmalamt nicht zuständig, erklärte die Dezernatsleiterin.

Die mehrfach gestellte Frage nach Kriterien und der Vorgehensweise zur Löschung aus der Denkmalliste konnte Christine Onnen nicht beantworten. Es gebe keine Kriterien. Es handle sich im juristischen Sinne auch nicht um einen Verwaltungsakt. Im Landesdenkmalamt sei intensiv diskutiert worden. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte Onnen. Es habe eine Dringlichkeit zur Entscheidung bestanden. Nur die nördliche Straßenseite Am Stadtrand vermittle noch das ursprüngliche Bild.

Seit 1991 Denkmale Stadtbaurat Gustav Fritsch und Architekt Reinhold Mohr hatten den Bau der Selbsthilfe und Arbeitslosen-Siedlung in den 1930er-Jahren veranlasst. Das Landesdenkmalamt ist für den Denkmalstatus verantwortlich. Umbauten an Denkmalen werden von der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Potsdam genehmigt.

Die Anwohner hatten von der Löschung zufällig aus dem Amtsblatt im April erfahren. Dass sie nicht persönlich informiert wurden, sorgte für weiteres Unverständnis. Ohne Denkmalstatus können beispielsweise Rechnungen für Umbauten nicht mehr steuerlich abgesetzt werden. Während der Informationsveranstaltung machte Potsdams Denkmalamtsleiter Marc Jumpers klar, dass die Entscheidung bereits am 16. Juni 2023 gefallen sei und deshalb auch nur Rechnungen, die vor diesem Datum ausgestellt wurden, absetzbar seien. Das sorgte für noch mehr Unmut.

Auf die Frage, warum verbotene Anbauten nicht vom Denkmalamt verhindert wurden, antworte Jumpers: „Wir sind nicht die Denkmalpolizei.“ Er räumte ein, dass nun auch die Ehrlichen bestraft würden. Klar wurde zudem, dass die Löschung nicht mehr rückgängig zu machen sei. Auch könnten nicht einzelne Häuser einen Denkmalstatus erhalten. „Es handelt sich um ein Flächendenkmal“, so Onnen. Eine Hauseigentümerin kündigte an, gegen die Löschung klagen zu wollen. Das Vorgehen des Landesdenkmalamtes sei in keiner Weise nachvollziehbar und falsch, sagte sie.

„Wir sind daran interessiert, die Siedlung zu erhalten“, sagten mehrere Eigentümer. Angeregt wurde ein Bebauungsplanverfahren, um dies zu verhindern. Das sei in der Vergangenheit versäumt worden, räumte Marc Jumpers ein. Ein solches Verfahren habe aber inklusive Wartezeiten eine Laufzeit von etwa zehn Jahren. Denkbar sei auch eine „Gestaltungsfibel“ für die Häuser.

Mehrfach wurde der Verdacht geäußert, dass die Entscheidung des Landesdenkmalamtes den Bau einer Schule und eines Sportplatzes begünstigen solle. Ohne den Denkmalschutzstatus seien viel geringere Bauabstände möglich. Für das Gelände der Kulturbodendeponie an der Wetzlarer Bahn wurde schon 2019 ein Bebauungsplan für Schulneubauten und zwei Sportplätze beschlossen. „Das ist doch offensichtlich, dass es diesen Zusammenhang gibt“, sagte eine Hauseigentümerin. Onnen und Jumpers wiesen diesen Vorwurf zurück.