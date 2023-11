Die Weinbar „Pino and Friends“ Auf einen guten Schluck Italien mit Freunden

Tagsüber, wenn man einen Spaziergang entlang der Allee nach Sanssouci macht, übersieht man die Bar an der Ecke zum Luisenplatz ganz sicher. Doch wenn am Abend das Licht den geschmackvoll eingerichteten Raum erhellt und man durch die bodentiefen Fenster einen Blick auf die raumhohen Holzregale, gefüllt mit Weinflaschen aus ganz Italien, erhascht, bleibt man unwillkürlich stehen. „Pino and friends“ steht in Leuchtbuchstaben über der Bar.