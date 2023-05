Diese Woche Diese Woche

Alltagsfotos-Fotos

Am Sonntag eröffnet die Sonderschau „Potsdamer Linien“ im Potsdam Museum. Gezeigt werden DDR-Alltagsfotos vom Potsdamer Fotografen Werner Taag. Am Dienstagmittag informiert im Museum, am Alten Markt, Kulturamtschefin Birgit-Katharine Seemann mit dem kommissarischen Museumschef Hannes Wittenberg über die Ausstellung.

Stadtverordnete tagen

Potsdams Stadtpolitik tagt in zwei Fachausschüssen. Im Bildungs- und Sportausschuss im Schulzentrum am Stern, Gagarinstraße 7, am Dienstag, 17.30 Uhr, wird unter anderem über einen neuen Sportplatz im Lustgarten diskutiert. Im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen geht es ab 18 Uhr im Rathaus auch um transparente Vermietungen von Pro-Potsdam-Wohnungen.

Jubiläum in Nedlitz

Am kommenden Sonntag begeht der Potsdamer Ortsteil Nedlitz die erste Erwähnung des Ortes vor 700 Jahren. Anlässlich des Jubiläums, das am Nachmittag auf dem Landgut Nedlitz, Lerchensteig 40, gefeiert wird, kommt auch Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) um 15 Uhr vorbei. (KG)