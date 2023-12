Ein grüner Boulevard und 1000 Wohnungen Wie das Kirchsteigfeld erweitert werden soll

Platz für knapp 2000 neue Bewohner, 1600 Arbeitsplätze, zusätzliche Discounter und eine grüne Boulevardmeile: Für die seit Jahrzehnten unbebaute Brache zwischen der Autobahn 10 und dem Stadtteil Kirchsteigfeld haben die Investoren die Details ihrer Planungen vorgestellt. Bei einer Info-Veranstaltung am Donnerstagabend, in der mehr als 120 Anwohner voll besetzten Versöhnungskirche an der Anni-von-Gottberg-Straße gekommen waren, gab es zustimmende, aber auch kritische Töne.

Das Kirchsteigfeld war in den 1990ern nach Plänen des unlängst verstorbenen Architekten Rob Krier und seines Partners Christopher Kohl errichtet worden – allerdings blieb ein geplantes Gewerbegebiet eine Brache. 2019 folgte der nächste Anlauf, eine Mischnutzung aus 60 Prozent Gewerbe und 40 Prozent Wohnen war vorgesehen – nun ist das Verhältnis umgekehrt. Dazu kam mit der Deutschen Landentwicklung (DLE) Ende 2019 ein neuer Investor ins Boot.

Ein Hochhaus mit 16 Geschossen ist vorgesehen © Visualisierung: DLE Land Development GmbH

Deren Chefentwicklerin Petra Agnes Müller sagte gegenüber den PNN dar, man wolle alle sozialen Schichten ansprechen und auch auf systemisches Bauen setzen, um die Kosten zu reduzieren. Stadtplanungschef Erik Wolfram ergänzte, der angestrebte Anteil von 30 Prozent Sozialwohnungen werde auch von der Förderquote des Landes und den Baupreisen abhängen.

16-Geschosser geplant

Wie im alten Kirchsteigfeld sind Gebäudekarrees mit grünen Innenhöfen geplant. Durch die Mitte des neuen Quartiers soll parallel zur Autobahn eine grüne, möglichst autoarme Boulevardachse verlaufen. Zur Autobahn hin werden die Bauten höher. So sind ein 16-Geschosser und nebeneinander zehn Etagen umfassende Gebäude samt oberirdischen Quartiersgaragen vorgesehen, als gebauter Schallschutz. Auch ein zehngeschossiges Hotel-Solitär soll errichtet werden.

So könnte die grüne Achse durch das neue Quartier im Kirchsteigfeld einmal aussehen © Visualisierung: DLE Land Development GmbH

Allerdings gab es Bedenken, ob diese Hochbauten tatsächlich in das Quartier passen und ob genügend Parkraum zur Verfügung stehen wird, auch für die Arbeitskräfte. Bemängelt wurde zudem die Dichte der Bebauung. Die Planer vor Ort verwiesen auf die Tram-Anbindung. Allerdings müsse zum Beispiel die Busanbindung in Richtung Stern-Center und Babelsberg endlich besser werden, sagte eine Anwohnerin. Bemängelt wurde auch der Zustand des in den vergangenen Jahren immer wieder ausgetrockneten und teils verschlammten Hirtengrabens, der in früheren Jahren ein beliebtes Spaziergangs-Ziel war.

Die Farbgebung soll sich am bestehenden Stadtteil orientieren. Auch soziale Einrichtungen wie Kitas oder altersgerechtes Wohnen sind vorgesehen, auch soll es mehr Gastronomie und Handel geben. Einzelnen lobten diese Pläne. Flächen für Jugendliche, zum Beispiel für Skater, sind ebenfalls vorgesehen, aus Lärmschutzgründen gleich in Autobahnnähe. Zu den neuen Arbeitsplätzen hieß es, laute Industriebetriebe oder Logistikzentren seien ausgeschlossen, es gehe um Labore, Handwerkerhöfe, Räume für ähnlich geräuscharme Tätigkeiten.

Eine Zeitschiene für die Umsetzung all der Pläne wurde nicht genannt. Nötig seien noch Bebauungspläne – was zwei bis drei Jahre dauert –, zum Beispiel für die neue südliche Autobahnanbindung. Auch Gutachten zum Lärmschutz und zur Umweltverträglichkeit müssten erstellt werden. Ferner entwickelt die DLE nach jetzigem Stand das gesamte Gebiet nicht allein. Abschnittsweise werden Partner gesucht, angesichts der aktuellen Lage mit vielen Unsicherheiten, wie es hieß. Insofern nannte Entwicklerin Müller noch keine Investitionssummen. Im Frühjahr sollen die Stadtverordneten eine Entscheidung für das Großvorhaben treffen.