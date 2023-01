Oldenburgs Fast-Oberbürgermeister Wohnexperte und Neu-Potsdamer engagiert sich für Staudenhof

Am Tag nach der Niederlage ist Daniel Fuhrhop nicht sonderlich überrascht: „Ich verbinde mit meinem Engagement nicht die Illusion, dass sich sofort etwas ändert.“ Der 55-jährige Neu-Potsdamer ist eines der Gesichter der Initiative „Retten wir den Staudenhof“ – die am vergangenen Mittwochabend einen Rückschlag hat verkraften müssen. Denn die Stadtverordneten stimmten mit Mehrheit und nur gegen die Stimmen der Linken und der Fraktion Die Andere dafür, dass die Pläne für den Abriss des Wohnblocks Staudenhof weiter verfolgt werden.

Doch Fuhrhop gibt sich nicht enttäuscht. Er sagt: „Solange der Staudenhof nicht abgerissen ist, ist die Diskussion nicht vorbei.“ Die Debatte schärfe bei allen Beteiligten auch das Bewusstsein, dass in Zeiten der Klimakrise grundsätzlich anders gebaut werden müsse, man neu darüber nachdenke, „was man tut und was man sich leistet“.

Diese Fragen seien in Potsdam auch bei anderen Themen wichtig, findet der Wirtschaftswissenschaftler. Schon daher lohne die Debatte, um manche aus seiner Sicht irrationale Argumente der Abrissbefürworter zu widerlegen.

Gesichter der Initiative gegen den Abriss des Staudenhofs: die Architekten Daniel Fuhrhop (v. l.) und Frank Schönert mit Sophie Haebel und Norbert John. © Foto: Andreas Klaer

Den positiven Umgang mit Niederlagen scheint Fuhrhop gelernt zu haben – schon bevor er seinen Lebensmittelpunkt jüngst nach Potsdam verlegte. Zuletzt größere Schlagzeilen machte er nämlich im niedersächsischen Oldenburg. Dort hatten die Grünen den parteilosen Autor im März 2021 als Oberbürgermeisterkandidaten aufgestellt: Wegen „seines ökonomischen Hintergrundes als langjähriger Unternehmer und durch seine soziale Einstellung“ sei er der Richtige für das Amt.

Nach sechs Monaten Wahlkampf hatte es Fuhrhop in die Stichwahl gegen den sozialdemokratischen Amtsinhaber geschafft, die er aber knapp mit 46 zu 54 Prozent verlor. „Ich hätte das gern gemacht“, sagt er. Schließlich sei es um Themen gegangen, mit denen er sich schon seit Jahren befasse: Wohnen, Bauen, Verkehr.

In Potsdam lebt Fuhrhop erst seit knapp einem Jahr. Er ist zusammen mit seiner Frau ins südliche Babelsberg gezogen, die Sprachwissenschaftlerin folgte einem Angebot der hiesigen Universität. Fuhrhop arbeitet freiberuflich, in einem Büro in einem Hochhaus in Zentrum-Ost. „Bei Gesprächen dort wird man geerdet“, sagt er.

Streit wie in Potsdam gibt es auch anderswo

Als Bauwendeökonom spricht er mit Politikern in Berlin über eine bessere Nutzung von Altbauten, war auch schon als Experte eingeladen bei einem Nachhaltigkeitskongress des Wohnungsministeriums der Potsdamer Bauministerin Klara Geywitz (SPD) – die zuletzt mehrfach für Sanierungen statt Abrissen öffentlich Partei ergriffen hat.

Diesen Ansatz verfolgt Fuhrhop seit Jahren. Überregional bekannt machte ihn eine 2015 veröffentlichte Streitschrift mit dem Titel „Verbietet das Bauen“. Darin vertritt er die These, dass es „genug leerstehende oder unzureichend genutzte Gebäude gäbe, um den gesamten Raumbedarf aller Privatpersonen, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zu decken.“

Fast jede Großstadt verfüge über Streitpunkte wie den Staudenhof, sagt Fuhrhop. Demnächst sei er zu einem Vortrag ins westfälische Herne eingeladen, dort geht es um den geplanten Abriss eines Hallenbads. In Oldenburg sei um den Abbruch eines Teils des Stadtmuseums gestritten worden.

Mir geht es nicht um die Frage pro oder contra Barock. Daniel Fuhrhop über sein Engagement für den Staudenhof

Insofern habe er schon viele Argumentationen für Neubauten erlebt, sagt Fuhrhop – und daher auch Muster gesehen, wie vielerorts mit halbfertigen Rechnungen gearbeitet werde. Auch Potsdam sei da keine Ausnahme, meint er, „das ärgert mich schon.“

Gleichwohl habe er länger überlegt, ob er sich hier für den Staudenhof engagieren sollte, weil sich die Debatte für ihn als ideologisch überfrachtet darstelle, die Debattenkultur in Potsdam im Vergleich zu Oldenburg auch durchaus heftiger sei.

„Mir geht es nicht um die Frage pro oder contra Barock“, sagt Fuhrhop mit Blick auf die Wiedergewinnung der historischen Potsdamer Mitte. Doch habe ihm der Wahlkampf in Oldenburg auch gezeigt, wie erfüllend das Engagement für bestimmte Themen sei. So könnte der Staudenhof aus seiner Sicht ein Beispiel für die klimafreundliche Bauwende werden, ist er sich sicher. Auch weiteres Engagement für andere Themen in Potsdam schließt er daher nicht aus.

Berater für Kommunen

Dabei geht es Fuhrhop nicht nur um Protest. Deutschlandweit berät er Kommunen zu Wohnthemen – zum Beispiel dazu, was in Städten passieren sollte, wenn in Einfamilienhaussiedlungen vielfach die Kinder ausziehen und Wohnraum ungenutzt zurückbleibt. Auch in Potsdam ist das ein Thema. Fuhrhop schlägt zur Lösung verschiedene Angebote vor, „weil jeder Mensch anders ist“. So könne man das Zusammenwohnen zwischen Jung und Alt ermöglichen.

In Potsdam gibt es etwa die von Teilen der Stadtpolitik wegen Erfolglosigkeit kritisierte Wohntauschbörse oder ein Vermittlungsbüro des Studentenwerks zum „Wohnen für Hilfe“, mit dem Studierende in Pensionärshaushalte vermittelt werden sollen.

Fuhrhop fragt, warum die Stadt auf diese Weise nicht auch Azubis helfen könne, wie das zum Beispiel Freiburg praktiziere. Solche Angebote könne man zusammenlegen und stärken, meint er. „In anderen Kommunen wird so etwas viel größer aufgezogen.“ Das sei auch kein Kleinkram. In seiner Doktorarbeit berechnete er für solche Angebote, flächendeckend in ganz Deutschland genutzt, rund 100.000 zusätzliche Wohnplätze. „Da kann man massiv etwas tun.“

Wird man Daniel Fuhrhop mit seinen Ideen also bald auch in der Kommunalpolitik erleben? Schließlich sind nächstes Jahr Kommunalwahlen. Wohl eher nicht, lässt er durchblicken: „Parteilos zu sein – das finde ich angenehm.“

