Täter auf der Flucht Wachmann nach Angriff in Potsdamer Flüchtlingsunterkunft gestorben

Ein Wachmann einer Potsdamer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete ist am Donnerstagmorgen nach einem Angriff gestorben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Potsdam den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN). Zuvor hatte die „B.Z“ berichtet.

Zuvor wurde der Wachmann schwer verletzt. „Der Täter ist auf der Flucht“, sagte die Sprecherin. Die Lage sei noch undurchsichtig. Weitere Angaben machte sie auf Nachfrage aber nicht.

Wegen Polizeieinsatz: Straße am Bahnhof Park Sanssouci gesperrt

Der Polizeieinsatz in der Geschwister-Scholl-Straße in Potsdam-West läuft seit etwa 4.30 Uhr. Wegen des Einsatzes wurde die Straße im Bereich Bahnhof Park Sanssouci gesperrt. Wie der Verkehrsbetrieb in Potsdam (ViP) auf X mitteilte, fährt die Buslinie 605 daher in beiden Richtungen über Zeppelinstraße/Forststraße.

Eine Gefährdung der Nachbarschaft bestehe derzeit nicht, hieß es seitens der Polizei. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. (dpa/cmü)