„Für unser Haus nicht mehr zu stemmen“ Das steckt hinter dem Aus des Nobelrestaurants in der Potsdamer Villa Kellermann

2019 wurde das Restaurant in der Villa Kellermann des Potsdamer TV-Moderators Günther Jauch unter der Führung des Berliner Sternekochs Tim Raue eröffnet. Die Resonanz war beeindruckend: Gäste des Nobelrestaurants am Heiligen See mussten zum Teil Monate im Voraus einen Tisch buchen. Zuletzt ließ der Andrang nach. Nun wurde das Aus des Restaurants verkündet. Geschäftsführer Manfred Dengel erläutert die Hintergründe.