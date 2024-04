Gefangen im Limbus Kein Entkommen aus dem Potsdamer Kirchenstrom

Wie wechselt man den Stromanbieter? Ich wollte diesen Text nie schreiben, weil ich täglich dachte, gleich hat sich das erledigt – aber denkste. Wir sind gefangen im Kirchenstromkündigungslimbus.

Es beginnt mit einer Preisänderung unseres Tarifs, die uns ein Sonderkündigungsrecht beschert. Eine Woche vor Fristablauf kündigen wir und erhalten umgehend eine Kündigungsbestätigung zum 1. April. 2024. Super. Dennoch kann uns der neue Anbieter zu eben jenem Termin nicht übernehmen, weil wir plötzlich doch nicht freigegeben sind. Trotz mehrfacher Nachfrage bleibt der Versorger „Energie und Wasser Potsdam“ (EWP) dabei. Sie scheint ihr eigenes Schreiben nicht zu kennen und nennt stattdessen absurde Ersatztermine für 2025. Lesen könnte helfen, denke ich zwischendurch naiverweise, aber entweder ist unsere Akte verschwunden oder explodiert, auf jeden Fall weiß die rechte EWP-Hand nicht, was die linke tut.

Der Kirchenstrom, immer schon ein Potsdamer Mysterium, ist offenbar auch den Mitarbeitern der EWP ein solches. Anders kann ich mir das Kuddelmuddel nicht erklären.

Steffi Pyanoe ist freie Autorin und schreibt für die Bereiche Stadtleben und Kultur. Sie entdeckt gerne Geschichten aus der zweiten Reihe, berichtet jeden Samstag „Frisch vom Markt“ und ist Autorin ihrer Kolumne „Pyanissimo“.

Unser Haushaltsvorstand absolviert seitdem tapfer ein tägliches, abendfüllendes Programm von E-Mail-Austausch und Telefonie, um das aufzuklären, und alle sind nett und bemüht – nur: Es bewegt sich nichts.

Ich mache mir Sorgen. Sind wir die letzten Nutzer des Kirchenstromtarifs? Hat man uns vergessen? Ist der einzige Mitarbeiter, der uns bearbeiten könnte, ohne Übergabe in Rente gegangen? Oder haben wir für den Kirchstrombeauftragten die falsche Anrede benutzt? Schließlich hat die Kreissynode gerade beschlossen, künftig „Anreden und Pronomen für Gott zu erproben und zu verwenden, die über rein maskuline Formulierungen hinausgehen“.

Beim Propheten Jeremia steht: „Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge“. Aber unfassbar muss es gar nicht sein, wir wären mit korrekter Abwicklung zufrieden.