Geldregen nach Nikolaus Potsdamer Glückspilz räumt mehr als 177.000 Euro ab

Nikolaus-Überraschung für einen Potsdamer Eurojackpot-Glückspilz: Ein Spieler oder eine Spielerin hat in der europäischen Lotterie am Dienstag 177.370,20 Euro abgeräumt. Erst am Dienstagabend sei der Gewinnschein in der Landeshauptstadt eingereicht worden, teilte die Land Brandenburg Lotto GmbH am Mittwoch mit. Demnach erzielte der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin fünf Richtige. Der Einsatz betrug 16 Euro für acht Tipps. Die Gewinnzahlen lauteten 8 - 12 - 37 - 44 - 47.

Bereits am Freitag hatte ein Eurojackpot-Spieler aus Cottbus 100.000 Euro gewonnen. „Wie schön, in so kurzer Zeit bereits den nächsten Großgewinn im Eurojackpot in Brandenburg vermelden zu können“, sagte Geschäftsführern Anja Bohms. „Wir hoffen, die Glückssträhne hält weiter an.“

Der Jackpot lag am Dienstag bei 64 Millionen Euro. Im November hatte ein Berliner beim Eurojackpot 120 Millionen Euro gewonnen. Es handelte sich um den bislang größten Lotto-Gewinn in Deutschland.

