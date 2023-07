Tagesspiegel Plus Geschäft mit Ferienwohnungen in Potsdam lahmt : Stadt sieht sich in ihrem Kampf für Wohnraum bestätigt

Seit zwei Jahren muss in Potsdam das Angebot von Wohnungen als Touristenunterkunft genehmigt werden. Das Rathaus sieht vor allem eine vorbeugende Wirkung.