Globaler Klimastreik am Freitag „Fridays for Future“-Demo auf Potsdamer Luisenplatz

Die Potsdamer Gruppe von Fridays for Future hat für den Freitag, den 3. März, ab 14 Uhr einen Klimastreik auf dem Luisenplatz angekündigt. Der Protest ist Teil einer globalen Aktion unter dem Motto „Tomorrow is too late“ (Morgen ist es zu spät“), allein in Deutschland seien bereits mehr als 240 Demos angemeldet, hieß es von Seiten der Klimaaktivisten. Ein Ziel der Bewegung ist es, die Bundesregierung aufzufordern, sich an die Klimaziele des Pariser Abkommens zu halten.

Im Vorfeld des Klimastreiks organisiert die Gruppe Parents for Future eine Sternfahrt von mehreren Schulstandorten Potsdams zum Luisenplatz. So sollen am Freitag, jeweils um 13 Uhr, Fahrradgruppen an der Leonardo-da-Vinci-Schule an der Esplanade im Bornstedter Feld, am Schulzentrum am Stern in der Gaileistraße, an der Aktiven Schule am Liefelds Grund in der Waldstadt und an der Montessori-Schule in der Schlüterstraße in Potsdam-West starten. Um 13.30 Uhr fährt eine Radlergruppe am Gymnasium Hermannswerder los. Ziel aller Fahrradfahrer die Klimademo um 14 Uhr auf dem Luisenplatz. (KG)

