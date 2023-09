Globaler Klimastreik Fridays for Future demonstriert am Freitag in Potsdam

Die Potsdamer Gruppe von Fridays for Future ruft anlässlich des globalen Klimastreiks am Freitag dieser Woche zum Protest auch in Potsdam auf. „Ein Hitzerekord jagt den nächsten, Fluten, Feuer - lauter Klimakatastrophe jagen einander“, kündigte die Initiative im sozialen Netzwerk Twitter (X) an.

Man wolle „gemeinsam für sozialgerechte Klimapolitik“ auf die Straße gehen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Brandenburger Tor. Bundesweit ruft Fridays for Future zu Aktionen auf. Man fordere in Deutschland vor allem einen beschleunigten Ausbau Erneuerbarer Energien sowie eine Mobilitätswende. Unterstützt wird der Aufruf auch von der Initiative Parents for Future.