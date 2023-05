Großbrand in Potsdam-Fahrland Lagerhalle einer Möbelspedition steht in Flammen

Im Potsdamer Ortsteil Fahrland im Norden der Stadt steht seit Samstagvormittag gegen 11.45 Uhr eine Lagerhalle einer Möbelspedition in Flammen. Die Feuerwehr hat Anwohner per Nina-Warnapp gegen 12.40 Uhr vor einer starken Rauchentwicklung durch den Brand gewarnt. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungsanlagen sollen ausgestellt werden, sagte Hauptbrandmeister Roland Hartleib den PNN.

Die Halle in der Marquardter Straße brennt laut Feuerwehr in voller Ausdehnung. „Die Halle steht in Vollbrand“, so Hauptbrandmeister Hartleib. Die Einsatzkräfte seien über einen Notruf über den Brand informiert worden. Vor Ort seien derzeit Kräfte der Berufsfeuerwehren Potsdam und Babelsberg und zahlreicher Freiwilliger Feuerwehren.

Lagerhalle in der Marquardter Straße steht in Vollbrand

Die Warnung vor der starken Rauchentwicklung sei wichtig, da sich derzeit nicht abschätzen lasse, wohin der Rauch ziehe, weil man nicht wisse, wie sich der Wind in der nächsten Zeit verhalten werde - „wir wissen nicht, wo es hintreibt, sich der Rauch niederschlägt oder ob er gerade in die Höhe geht“, so der Hauptbrandmeister. Daher sei es wichtig, dass Anwohner Fenster und Türen schließen.

Wie lange der Einsatz und die Rauchbelastung anhalten werden, sei derzeit nicht abzuschätzen, so Hartleib. Die Löscharbeiten hätten gerade erst begonnen.

Offenbar Unternehmen Begamis betroffen

Nach PNN-Recherchen handelt es sich bei dem brennenden Gebäude um eine Lagerhalle des Umzugsunternehmens Begamis, das 1991 in Potsdam gegründet wurde. Begamis war erst kürzlich an den Standort Marquardter Straße 17 gezogen. Neben Umzügen profiliert sich das Unternehmen vor allem als Dienstleister für Hersteller und Großhändler in der sogenannten Neumöbellogistik.

In der rund 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle in Marquardt, die jetzt brennt, werden offenkundig Möbel gelagert. Begamis bietet auch für Privatkunden die Einlagerung von Möbeln und Hausrat in „Powerholzboxen“ an einem „trockenen Standort in unseren Lagerhallen“ an.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.