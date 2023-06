Haus Einsiedel Sparkassen-Filiale mit Fokus auf Beratung

Das Haus Einsiedel ist bezogen: Am Mittwoch wurde die neue Geschäftsstelle Potsdam-Stadtmitte der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) eingeweiht. Auch in das Obergeschoss des markanten Eckhauses von Friedrich-Ebert- und Schloßstraße zieht zunehmend Leben ein. Die 15 Wohnungen sind alle vermietet, einige bereits bezogen, auf einem Balkon zum Innenhof steht der erste Gartenzwerg.

Es handelt sich jedoch nicht um die Neueröffnung eines Standorts, sondern um einen Umzug. Die Filiale am Staudenhof, die für den geplanten Abriss des Gebäudes geschlossen wurde, hat nun im Einsiedler ihren neuen Sitz. „Mit dieser Investition setzt die MBS ein Bekenntnis zur Landeshauptstadt“, sagte der MBS-Vorstandsvorsitzende Andreas Schulz bei der Eröffnung. „Wir stehen zu unserem stationären Geschäftsstellennetzwerk.“

Digitalisierung und Fachkräftemangel

Damit reagiert er auf Kritik an der Schließung von vier Geschäftsstellen in Potsdam. Die Bank reagiere so auf die zunehmende Digitalisierung und auf den Fachkräftemangel, der auch vor den Banken nicht Halt mache. „Das ist kein Arbeitsplatzabbau, sondern wir brauchen jeden Kollegen“, so Schulz. MBS-Sprecher Robert Heiduck betonte, in den Geschäftsstellen gebe es kaum Beschwerden wegen der Schließungen, sondern eine gesteigerte Nachfrage nach der Beratung zu Online- oder Telefonbanking.

Im Eingangsbereich der Filiale steht eine Empfangstheke, dahinter acht Beratungsräume. © Andreas Klaer

Die Beratung steht auch im Mittelpunkt der neuen Filiale. Neben dem Bankautomaten gibt es einen Empfangstresen sowie acht abgetrennte Beratungsräume. Das klassische Schaltergeschäft, so Heiduck, spiele kaum noch eine Rolle. „80 Prozent unserer Kunden nutzen Onlinebanking.“ Der Standort betreut 13.000 Bankkunden.

Haus Einsiedel Der Name Haus Einsiedel erinnert an das Hotel und Gasthaus „Zum Einsiedler“, das einst auf dem Grundstück stand und an dessen Architektur sich der Neubau orientiert. Die Gaststätte wurde 1945 bei der Bombardierung Potsdams zerstört. In der DDR-Zeit entstand an seiner statt das Haus der Wasserwirtschaft, das 2011 abgerissen wurde.

Gebaut hat das aus zwei Gebäudeteilen bestehende Haus im sogenannten Block II der neuen Potsdamer Mitte die Bürgerstadt AG. Das Ensemble, das die MBS gekauft hat, wurde im Februar fertiggestellt. Es verbinde, so die vollmundige Beschreibung auf der Homepage der Bürgerstadt, „den Komfort urbanen Lebens mit dem italienisch anmutenden Flair der historisch rekonstruierten Altstadt“.

An das Wohngebäude schließt sich das Achteckenhaus oder auch Musikerhaus an, das bereits seit einiger Zeit bezogen ist. Im Erdgeschoss befindet sich das Zentrum für Osteopathie. Darüber liegen acht Wohnungen mit schallisolierten Proberäumen, von außen ist gedämpfte Musik zu hören. In der Schloßstraße wird neben dem Haus Einsiedel noch gebaut: Hier entsteht aktuell die Synagoge, sie soll im kommenden Jahr fertig werden.