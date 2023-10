Hohe Betriebskosten Rentner aus Potsdam wartet halbes Jahr auf Wohngeld-Bescheid

Viele Potsdamerinnen und Potsdamer müssen aufgrund der hohen Energiekosten und der Inflation mittlerweile jeden Groschen zweimal umdrehen. Bei manchen ist das Geld so knapp, dass sie Wohngeld beantragen müssen – mehr als 9000 Anträge gab es dieses Jahr. Doch was ist, wenn der Wohngeldbescheid dann einfach ein halbes Jahr lang nicht kommt?

Genau das ist Bernd Lange passiert: Seit Mitte Mai liegt sein Antrag bei der Wohngeldstelle, seitdem ist nichts passiert. Doch der Potsdamer Rentner braucht die Unterstützung: „Meine Rente ist um unter fünf Prozent gestiegen, jedoch sind die Betriebskosten bei der Pro Potsdam für meine Wohnung 2021 um 30 Prozent und 2022 um weitere 20 Prozent gestiegen.“

4760 Wohngeldanträge sind aktuell noch offen, 9600 wurden in diesem Jahr gestellt

Um diese Mehrkosten abzumildern, sparte Lange im letzten Winter aktiv Energie: „Ich habe nur vom 18. Dezember bis zum 28. Februar geheizt und einmal die Woche weniger geduscht.“ So konnte er seine Energiekosten um 30 Prozent senken – dennoch musste Lange am Ende Wohngeld beantragen.

Das soll laut Stadtverwaltung nun im November kommen; damit betrüge die Wartezeit insgesamt fünfeinhalb Monate. In dieser Zeit musste Lange trotz klammen Geldbeutels weiter die normale Miete zahlen – um keine Schulden aufzunehmen, hat er deshalb sein Sparkonto aufgelöst.

Fünf Monate sind mittlerweile Standard

Lange ist kein Einzelfall: „Leider liegt die Bearbeitungszeit derzeit bei circa fünf Monaten bei vollständigen Unterlagen“, sagt Stadtsprecherin Juliane Güldner auf Nachfrage der PNN. „Nach heutigem Stand müssen wir davon ausgehen, dass diese langen Bearbeitungszeiten auf jeden Fall bis zum Jahresende bestehen bleiben werden.“

Nach wie vor haben wir ein sehr hohes Post- und Mailaufkommen, welches derzeit nur manuell abgearbeitet werden kann. Juliane Güldner, Stadtsprecherin

Stand Ende September wurden dieses Jahr in Potsdam 9600 Wohngeldanträge gestellt, 4760 davon sind noch offen. „Nach wie vor haben wir ein sehr hohes Post- und Mailaufkommen, welches derzeit nur manuell abgearbeitet werden kann“, sagt Güldner. „Es gibt nach wie vor keine digitalen Fortschritte im Fachverfahren zur Umsetzung der Verwaltungsvereinfachungen des Bundes durch das Land.“ Es wurden zwölf neue Mitarbeitende für Wohngeldanträge eingestellt, deren Einarbeitung sei allerdings noch nicht komplett abgeschlossen, sagt Güldner.

Doch wie kam überhaupt der starke Anstieg der Betriebskosten zustande, wegen denen Bernd Lange sich gezwungen sah, Wohngeld zu beantragen? „Neben den inflationsbedingt steigenden Kosten, die unter anderem Versorgungsunternehmen betreffen, spielt hier auch das individuelle Verbrauchsverhalten der Mieterinnen und Mieter eine Rolle“, sagt Pro Potsdam-Sprecher Sebastian Brandner. Hinzu käme die Energiepreisentwicklung durch den Krieg in der Ukraine.

„Durch frühzeitige Anpassungen von Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen in unseren Beständen konnten wir zumindest bei einem Großteil der Mieterinnen und Mieter hohe Nachzahlungen im Rahmen der Betriebskostenabrechnungen 2022 vermeiden“, sagt Brandner.

Auch Lange weiß, dass die Preise überall gestiegen sind, dennoch findet er die Betriebskosten zu hoch: „Eigentlich sind die Lohnkosten ja 2022 gar nicht so sehr gestiegen – im Einzelnen kann man das nicht nachvollziehen.“

Was ihn angesichts der angespannten Wohnungssituation in Potsdam besonders ärgert: Direkt neben ihm steht seit mehr als einem Jahr eine Wohnung leer. „Da steht zwar ein Name dran, aber ich habe da noch nie jemanden gesehen.“

Wenn alles gut geht, bekommt Lange im November endlich Wohngeld. Das ist auch dringend nötig, denn die nächste Mieterhöhung lag schon bei ihm im Briefkasten: Ab Januar muss Lange für seine Wohnung 16 Euro mehr bezahlen.