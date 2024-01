Tagesspiegel Plus „Ich halte alle unsere Pässe bereit“ : Wie geht es den Menschen in Potsdam, die die AfD vertreiben will?

Beim Treffen im Landhaus Adlon diskutierten AfD-Mitglieder und Rechtsextreme über die millionenfache Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund. Wie das Betroffene aus Potsdam erleben.