Jubiläum für eingemeindete Ortsteile Nur Eintragungen ins Goldene Buch geplant

Am kommenden Donnerstag jährt sich ein für Potsdam wichtiges Datum zum 20. Mal: Am 26. Oktober 2003 wurden gleich mehrere heutige Ortsteile im Rahmen einer Gemeindegebietsreform nach Potsdam eingemeindet. Doch anders als in der Zeit des früheren Oberbürgermeisters Jann Jakobs gibt es unter seinem Nachfolger Mike Schubert (beide SPD) bisher noch keinerlei öffentlich bekannte Veranstaltung, mit der das Jubiläum offiziell gewürdigt werden soll.