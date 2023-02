Kabelbrand in Babelsberg Tausende Potsdamer Haushalte in der Nacht ohne Strom

Tausende Potsdamer Haushalte sind in der Nacht zu Freitag nach dem Brand eines Starkstromkabels kurzzeitig ohne Strom gewesen – auch Ampeln und die Straßenbeleuchtung fielen aus. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage der PNN mitteilte, waren die Bereiche Zentrum-Ost, die Umgebung des Hauptbahnhofs sowie Babelsberg im Bereich des Weberplatzes und Alt Nowawes betroffen. Nach Angaben der Stadtwerke fiel der Strom gegen 4.15 Uhr aus, gegen 5.45 Uhr war die Versorgung wiederhergestellt. Alle Ampelanlagen funktionierten am Freitagmorgen aber noch nicht wieder richtig.

Ursache für die Stromausfälle war ein Brand an einer Kabeltrasse in der Friedrich-List-Straße unterhalb der Brücke der Nuthestraße. Das teilte die Polizei mit. Das Feuer brach gegen 3 Uhr aus. Eine unmittelbare Gefahr für Personen und Gebäude habe nicht bestanden. Die Feuerwehr berichtete von einem schwierigen Einsatz. Warum der Brand in dem Schacht ausbrach, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten blieb die Friedrich-List-Straße zwischen der Abfahrt von der Nuthestraße bis zur Ecke Babelsberger Straße gesperrt. Wahrscheinlich werden zur Wiederherstellung der Kabeltrasse Baumaßnahmen notwendig seien, so die Polizei. Durch den Brand entstand ein enormer Sachschaden. Die genaue Höhe ist noch unklar.

Zur Startseite