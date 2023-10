Kampfkandidatur bei der SPD Wer wollte Nico Marquardts Wikipedia-Eintrag löschen?

Rund um die Kampfkandidatur des SPD-Stadtpolitikers Nico Marquardt gegen seinen Parteifreund und Landtagsfraktionschef Daniel Keller hat es einen virtuellen Eklat gegeben. Es geht um den Eintrag von Marquardt in dem von freiwilligen Nutzern erstellten Online-Lexikon Wikipedia. Dort wurde für das Profil des 29-jährigen SPD-Manns am Montag gegen 00.15 Uhr die Löschung beantragt, von einem Nutzer „Nimex998“. Grund: Marquardt sei lediglich Kommunalpolitiker in Potsdam, es bestehe keine enzyklopädische Relevanz.