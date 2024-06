Kinoprogrammpreis 2024 Spitzenprämie für Babelsberger Thalia-Kino

Das Babelsberger Thalia-Kino gehört wie in den Vorjahren zu den besten Programmkinos Brandenburgs. Beim diesjährigen Kinoprogrammpreis der Fördereinrichtung Medienboard Berlin-Brandenburg erhielt das Kiezkino als eines von fünf Lichtspieltheatern der Mark die höchste Auszeichnung, verbunden mit einer Spitzenprämie von 40.000 Euro.

Mit den jährlich verliehenen Kinoprogrammpreisen werden den Angaben zufolge Kinos ausgezeichnet, die in besonderer Weise dem Erlebnis Kino und dem Kulturgut Film entsprechen. Das Thalia-Kino, geführt von Daniela Zuklic und Christiane Niewald, punktet oftmals mit dem herausragend kuratierten Programm, speziellen Schwerpunkten im Kinder- und Jugendbereich sowie regelmäßigen Filmgesprächen mit Filmemachern.

Das Thalia-Kino in Babelsberg von den Chefinnen Daniela Zuklic (l.) und Christiane Niewald gehört zu den besten in Brandenburg. © MANFRED THOMAS TSP

Insgesamt wurden 70 Kinos in Berlin und Brandenburg ausgezeichnet. „Wir feiern die Berliner und Brandenburger Kinos mit ausgezeichnetem Programm und freuen uns, dass das Publikum nach der Corona-Krise zurückgekehrt ist“, sagte die Geschäftsführerin des Medienboards, Kirsten Niehuus. „Mit Durchhaltevermögen und leidenschaftlichem Einsatz stehen die ausgezeichneten Kinos für das Kulturgut Kinovielfalt.“

Unter den 25 ausgezeichneten Kinos aus Brandenburg gab es eine weitere Spitzenprämie für die Neuen Kammerspiele im mittelmärkischen Kleinmachnow. 10.000 Euro gehen an den Werderaner Scala-Kulturpalast, 15.000 Euro an das Hofgarten-Kino in Bad Belzig.