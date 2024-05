Klassik in der Nikolaikirche Solidaritätskonzert für Israel in Potsdam

Ein Konzert zur Solidarität mit Israel haben der Kirchenmusikdirektor der Potsdamer Nikolaikirche, Björn O. Wieder und Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) angekündigt. Das Konzert des Europe Symphony Orchestra soll am Mittwoch, dem 15. Mai, 19 Uhr, bewusst einen Tag nach dem Staatsgründungstag Israels, in der Nikolaikirche stattfinden.

Es sei als „Brandenburger Zeichen der grundsätzlichen Solidarität mit Israel“ zu verstehen sein, hieß es in der gemeinsamen Ankündigung Schüles und Wiedes. Dieses Konzert solle aufzeigen, „dass wir an der Seite Israels als Staat und Heimstatt für alle Jüdinnen und Juden, die dort leben wollen, stehen“. Es sei indes „keine Verteidigung von Regierungsmitgliedern und Parteien, es ist keine Bevormundung von unseren Gedanken und Gefühlen in einer kriegerischen Situation“, hieß es weiter in der Ankündigung.

Das Orchester mit Musikerinnen und Musikern aus zwölf Nationen wird von der ukrainischen Solistin Eva Rabchevska an der Violine, Mezzosopranistin Anna Werle und Sängerinnen und Sänger verschiedener Potsdamer Chöre begleitet. Es dirigiert Björn O. Wiede.

Geplant seien Werke jüdischstämmiger Komponisten wie Samuel Barber mit dem berühmten Adagio und Ernest Blochs „In Memoriam“. Auch Gustav Mahlers Satz „Urlicht“ aus der 2. Sinfonie und das Violinkonzert e-Moll von Mendelssohn-Bartholdy sind geplant. Schüle, die in den letzten Monaten mehrfach in Israel war, hält eine Ansprache, auch Andreas Nachama, der frühere Leiter der Rabbiner-Konferenz, will ein Grußwort sprechen.

Der Eintritt zum Konzert am Mittwoch, dem 15. Mai, 19 Uhr, in der Nikolaikirche, ist frei.