Klimaprojekt ExTrass Potsdamer Forschung gegen Hitze

35,7 Grad im Schatten – am 15. Juli war der bislang heißeste Tag dieses Jahres in Potsdam. Hitzetage häufen sich – doch wie können Städte damit umgehen und sich an extremes Wetter anpassen? Genau das ist die Fragestellung des Potsdamer Forschungsprojektes „ExTrass“, das seit 2017 von der Universität Potsdam geleitet wird. „Das Ziel war vor allem, die Resilienz von Städten gegen extreme Wetterereignisse zu stärken“, sagt Leiterin Annegret Thieken, Professorin für Geografie an der Uni Potsdam.

Ende 2023 endet das Projekt, zu deren wichtigsten Erfolgen die Erstellung einer Stadtklimakarte gehört, die die Hitzebelastung und der Überflutungsgefährdung in Potsdam aufzeigt: ExTrass hatte die Karte vorgeschlagen und bei der Erstellung mitgeholfen, 2022 war sie veröffentlicht worden.

219 Hitzetote gab es 2022 in Brandenburg, fast doppelt so viele wie im Vorjahr

Weitere Ergebnisse waren mehrere Handlungsempfehlungen, unter anderem für den Umbau des Schlaatzes: „Wir haben uns sehr genau angeschaut, welche Effekte die Umgestaltung von Drewitz zur Gartenstadt gehabt haben“, sagt Thieken. „Diese Erkenntnisse sind in die Quartiersentwicklung für den Schlaatz miteingeflossen.“ Dazu gehörte unter anderem, dass die Begrünung von Innenhöfen in Drewitz deutlich zu deren Abkühlung beitragen konnte – eine Strategie, die im Schlaatz wiederholt werden soll.

Neben Begrünung und Verschattung von besonders hitzebelasteten Orten im Schlaatz (zum Beispiel die Bereiche rund um den Falkenhorst oder den Schilfhof) empfiehlt ExTrass auch die Entsiegelung von Flächen, um Aufheizung zu vermeiden und Regenwasser besser zu versickern. Als ein Ergebnis des Forschungsprojektes soll in naher Zukunft auch eine Parkplatzfläche am Schlaatz entsiegelt und begrünt werden, Zeitplan und Umfang stehen aber noch nicht fest.

Hitze-Tipps für Kitas und Altenheime

2022 sind in Brandenburg 219 Menschen hitzebedingt ums Leben gekommen, fast doppelt so viele wie im Jahr davor (111). ExTrass erarbeitete daher gemeinsam mit der Johanniter-Unfallhilfe Handlungsempfehlungen für Kitas und Altenpflegeeinrichtungen, da Kinder und Ältere bei Hitze zu den besonders gefährdeten Gruppen zählen.

Dazu gehören die Schaffung von Schatten in Außenbereichen (etwa durch Baumpflanzungen oder Sonnensegel) und die Entsiegelung von betonierten Flächen. In Innenräumen wird der Einsatz von UV-Schutzfolie, Wärmeschutzverglasung oder automatischer Nachtlüftungen empfohlen. „Wichtig ist auch, regelmäßig Temperaturen zu messen“, sagt Thieken. „Gerade in den Kitas fand man diese Maßnahme sehr wichtig, um den Trägern überhaupt zeigen zu können, wie heiß es bei ihnen eigentlich wird.“

Erarbeitet wurden auch Leitfäden zur richtigen Ernährung bei Hitze in Kitas und Pflegeeinrichtungen: An heißen Tagen sollten neben Mineralwasser zum Beispiel ungesüßter, lauwarmer Tee, Smoothies oder mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte getrunken werden. Bei den Lebensmitteln werden unter anderem Obst, Gemüse und Fruchtkompott empfohlen, von scharfen Gewürzen sowie fetthaltigem Fleisch oder Fisch hingegen wird abgeraten.

ExTrass beschränkt sich dabei nicht nur auf Potsdam: Zu Beginn des Projektes wurden 104 Städte mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern auf ihre Klimaanpassungsaktivitäten betrachtet und deren Maßnahmen dokumentiert.

Insgesamt hinkt die Klimaanpassung dem Klimaschutz hinterher. Annegret Thieken, Professorin für Geografie an der Uni Potsdam.

Drei Städte sahen sie sich Forscherinnen und Forscher ganz genau an: Potsdam, Remscheid und Würzburg. „Es sind alles Städte, die beim Thema Klimaanpassung recht aktiv sind“, sagt Thieken. In Würzburg etwa gibt es auch eine Stadtklimakarte, die besonders von Hitze belastete Orte aufzeigt. Je nach Betroffenheit, die durch die Karte ausgewiesen ist, vergibt die Stadt gezielte Förderungen für die Begrünung von Flächen oder Fassaden – eine Praxis, die so in Potsdam noch nicht angewandt wird.

Noch steckt das ganze Thema in den Kinderschuhen: „Insgesamt hinkt die Klimaanpassung dem Klimaschutz hinterher“, sagt Thieken. Während Dinge wie Energieeffizienzpläne oder Wärmedämmung in vielen Verwaltungen sehr präsent seien, sind dies Hitzeschutzpläne und Ähnliches noch nicht.

Das Team von ExTrass besteht aus rund 20 Personen, neben der Uni Potsdam sind auch das Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS), die Berliner Denkfabrik Adelphi und die Johanniter-Unfallhilfe Partner des Projektes. Gefördert wird es vom Bundesbildungsministerium.

Derzeit befindet sich ExTrass in der Schlussphase, in der alle Erkenntnisse gebündelt und zur Verwendung in den Verwaltungen der Städte aufbereitet werden sollen. Ziel ist, ein webbasiertes Online-Tool für Kommunen zu erstellen, das sie bei der Klimaanpassung unterstützen soll: Je nach den Zielen, die die Städte bei der Klimaanpassung verfolgen, soll das Tool entsprechende Maßnahmen vorschlagen. „Die Städte können dann die passenden Maßnahmen für sich heraussuchen“, sagt Thieken.