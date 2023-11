Kompromiss beim Bürgerdialog am Stern Pro Potsdam überdenkt Planung für Sonderbau

Knapp zwei Wochen nach der Stadtteilwanderung, die wegen Protesten von Garagenbesitzern nach Angaben von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) kurzzeitig zu kippen drohte, wurde am Freitagabend (24. November), im Schulzentrum in der Gagarinstraße äußerst harmonisch weiterdiskutiert. Rund 50 anwesende Anwohner des Stern lieferten Ideen, äußerten Bedenken und beteiligten sich an Diskussionen zum künftigen Rahmenplan, mit dem der Stadtteil für die Zukunft entwickelt werden soll. Am Ende wurde sogar ein Kompromiss für den umstrittenen Sonderbau in der Newtonstraße gefunden.