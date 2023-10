Lesung im Hans Otto Theater Potsdams Kultur engagiert sich für Israel

Brandenburgs Kulturschaffende zeigen Solidarität mit Israel. Im Potsdamer Hans Otto Theater (HOT) lesen am Dienstag, dem 7. November, um 19.30 Uhr Schauspielerinnen und Schauspieler aus Texten israelischer Autoren und Künstler, in denen sich die aktuelle Lebenssituation vieler israelischer Menschen spiegelt, teilte das HOT mit.

Der „Abend für Israel“ findet einen Monat nach dem verheerenden Terror-Angriff der Hamas statt. „Zudem werden zwei Potsdamer Künstlerinnen, geboren in Tel Aviv und Jerusalem, einige Texte im hebräischen Original lesen“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei. Karten sind an der Theaterkasse, unter Tel: (0331) 98118 oder kasse@hansottotheater.de erhältlich.

Auch das Staatstheater Cottbus plant für Dienstag, dem 31. Oktober, ein Solidaritätskonzert für die Opfer des Angriffs der islamistischen Hamas. „Wir wollen die ohrenbetäubende Stille durchbrechen, in die wir angesichts des Terrors und seiner Folgen zu verfallen drohen“, hieß es auf der Internetseite des Theaters.

Das Filmfestival Cottbus zeigt am Festivalsonntag, dem 12. November, den Kurzfilm „The Boy“ - als Hommage an den israelischen Filmemacher Yahav Winner.

Dieser sei bei den Angriffen in einem Kibbuz von Hamas-Terroristen getötet worden, berichtete eine Sprecherin des Festivals. Der Kurzfilm handele von einem nahenden Krieg und wird am Abend in der Cottbuser Stadthalle gezeigt.