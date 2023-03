Mahnwache gegen Kohle Wie der Klimaprotest von Extinction Rebellion in Potsdam ankommt

Hellrot, rot, dunkelrot: So verläuft die Farbskala auf dem rund 15 Meter langen Klimazeitstrahl mit der Durchschnittstemperatur der vergangenen 100 Jahre, der mitten auf dem Alten Markt liegt. Seit dem 13. März hält Extinction Rebellion Potsdam (XR) hier von Montag bis Freitag eine Mahnwache ab, um mit Bürgerinnen und Bürgern und Abgeordneten des brandenburgischen Landtags ins Gespräch zu kommen. Bis zum 24. März wird die Aktion laufen.

21 Tonnen Treibhausgas hat Brandenburg 2020 erzeugt, doppelt so viel, wie der Bundesdurchschnitt.

„Kohleausstieg jetzt!“ lautet die Forderung. „Brandenburg hat schon jetzt keine Chance mehr, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen“, sagt Jana Schelte von XR Potsdam, die zu den rund ein Dutzend Protestierenden gehört, die sich bei der Mahnwache abwechseln.

Dies sagt auch ein wissenschaftliches Gutachten über den Klimaplan Brandenburg, das im Auftrag des Landes erstellt und am 8. März vorgestellt wurde: „Das Erreichen eines Klimabudgets auf Basis eines 1,5-Grad-Zielwerts ist für Brandenburg in keinem Fall erreichbar“, heißt es dort.

Brandenburg als Schlusslicht beim Klimaschutz

Das liegt vor allem an der Braunkohle: Während die Treibhausgas-Emissionen 2020 bundesweit im Schnitt bei zehn Tonnen pro Person lagen, waren es in Brandenburg 21 Tonnen. „Das Gutachten benennt klar, dass Brandenburg mit Abstand die höchsten Pro-Kopf-Emissionen in Deutschland hat und damit trauriges Schlusslicht in Sachen Klimaschutz in Deutschland ist“, sagt Cathrin Blank von XR Potsdam. Sowohl der Kohleausstieg 2038 als auch Klimaneutralität 2045 seien viel zu spät.

Da es diese und letzte Woche einige wichtige Ausschuss- und Plenarsitzungen im Landtag gab, hoffte XR Potsdam, auch mit Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. „Bisher sind aber nur Vertreter von Linkspartei und den Grünen vorbeigekommen“, sagt Jana Schelte. Wesentlich mehr Austausch gab es mit Passantinnen und Passanten: „Anders als bei einer Demo hat man hier den ganzen Tag Zeit, um Gespräche zu führen.“

Die meisten davon waren positiv: Schelte zeigt eine Strichliste, laut der es seit Beginn der Mahnwache etwa 25 negative Reaktionen gab, der rund 100 positive gegenüberstehen. Einige brachten zudem warmen Tee, Kaffee, Mate oder Süßigkeiten vorbei, andere spendeten auch Geld. „Manche Leute, die nicht zu Extinction Rebellion gehörten, haben sich der Mahnwache für eine gewisse Zeit angeschlossen, eine Person hat sich sogar an mehreren Tagen dazugestellt“, so Schelte.

„Seid ihr angeklebt?“

Ein älterer Herr mit Schiffermütze kommt näher und beginnt zu diskutieren: „Atomkraft wäre doch eine Möglichkeit, klimaneutral Energie zu produzieren?“ Ein Argument, das Schelte gut kennt: „Ja vielleicht, aber für den Atommüll haben wir einfach keine Lösung.“

Häufig werden die Aktivistinnen und Aktivisten nach der Machbarkeit eines schnellen Kohleausstiegs gefragt: „Natürlich durch mehr Erneuerbare Energie und auch durch Energiesparen“, sagt Schelte. XR fordert den Kohlestopp für 2025, doch entscheidend seien nicht Jahreszahlen, sondern der möglichst schnelle Ausstieg, so Schelte.

Einigen passt das nicht: „Geht arbeiten!“ sei ein Satz, der immer wieder mal gefallen sei. „Hab ich vorhin erst gehört“, sagt einer der Aktivisten, der deshalb ein Schild mit dem Schriftzug „Ich war schon arbeiten“ als Konter hochhält.

Anders als die Blockaden der Letzten Generation ist die Mahnwache weit weniger radikal. „Manche fragen uns: Seid ihr angeklebt? Oder: Warum seid ihr nicht angeklebt?“, sagt Schelte. Die Reaktionen fallen zum Teil sehr unterschiedlich aus: „Manche sagen, das sei viel zu harmlos, was wir da machen, damit würden wir der Klimaschutzbewegung schaden“, sagt Schelte. „Andere hingegen sagen, dass sie es toll finden, dass wir eine andere Seite der Klimaschutzbewegung zeigen würden.“

Bislang zieht XR Potsdam ein positives Fazit ihrer zweiwöchigen Mahnwache: Die meisten Menschen hätten sich für mehr Klimaschutz ausgesprochen und die Gruppe in ihren Zielen bestärkt. „Die Aussage eines älteren Ehepaars ist mir besonders im Kopf geblieben“, sagt Matthias Gerlach von XR Potsdam. „Sie sagten: ‚Wenn die Regierung mit ihrem Engagement in Sachen Klimaschutz so eifrig wäre wie im Verurteilen der Klimaaktivisten, wäre Deutschland ein ganzes Stück weiter‘.“

