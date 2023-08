Makeln statt Verkaufen Potsdamer Firma vermittelt Gebrauchtwagen

Wer sein Auto verkaufen möchte, hat dafür zwei Möglichkeiten. Er gibt es in Zahlung bei einem Händler, wenn er dort ein neues Fahrzeug kauft, oder bietet es bei sogenannten Ankaufstationen unabhängig von einem Neukauf an. Die zweite Möglichkeit ist der private Verkauf über eine Anzeige in einer Zeitung oder auf einer Online-Plattform. Wer sich diesen Aufwand ersparen will, für den sind Franz Schönbeck und Max Gerlach von der Firma GS Automakler eine Alternative.

Seit Juni haben sie ihren Firmensitz in der Neuendorfer Straße 15. Die beiden Endzwanziger sind die ersten sogenannten Automakler in Potsdam. Industriekaufmann Gerlach weiß, dass es viele Menschen gibt, die sich mit dem Thema aus Zeit- und emotionalen Gründen nicht beschäftigen wollen. Automobilverkäufer Schönbeck ergänzt: „Wir nehmen unseren Kunden das aufwändige Kontaktaufnehmen und Terminvereinbaren ab und vermitteln zwischen ihnen und Interessenten. Da wir anders als der aktuelle Besitzer keinerlei emotionale Bindung zu dem Fahrzeug haben, können wir ganz sachlich an die Verkaufsgespräche herangehen.“

Wer sein Auto verkaufen möchte, nimmt per Mail oder Telefon Kontakt zu den Maklern auf und vereinbart einen Termin. Bei diesem Termin fotografieren die Makler das Fahrzeug. In einem ausführlichen Gespräch informieren sie sich über den Zustand des Wagens und schlagen einen möglichen Preis vor. Dabei orientieren sich die beiden am Markt. Selten käme es vor, erzählt Gerlach, dass die Kunden auf einem viel höheren Preis bestehen. „Wir erklären unseren Kunden dann, dass sich ihr Fahrzeug zu diesem Preis nicht verkaufen lassen wird.“ Ganz Uneinsichtige merken nach einigen Wochen, dass es keine Nachfragen gab und stimmen dann einer Reduzierung zu.

„Wir sehen uns als Helfer, haben ein gutes Netzwerk aus Gutachtern, Werkstätten und Prüforganisationen“, erzählt Schönbeck. „Wir raten auch mal ab von unnötigen Investitionen, wenn Verkäufer meinen, das Auto irgendwie noch aufwerten zu müssen“, ergänzt Gerlach. Ein älteres Auto dürfe Schrammen und kleine Dellen haben. Andererseits empfehlen sie, eventuell Geld für eine neue TÜV-Plakette auszugeben. Auf dieses Gütesiegel legen die meisten Käufer wert, vor allem für Interessenten aus dem Ausland sei dieses deutsche Zeichen für Qualität wichtig, erklärt der Fachmann.

Ist der Maklervertrag abgeschlossen, annoncieren Gerlach und Schönbeck das Fahrzeug auf den gängigen Plattformen wie Autoscout24 oder Mobile.de. Sie verwalten die Anfragen, prüfen deren Seriosität und vereinbaren dann einen Besichtigungstermin, bei dem sich Fahrzeugbesitzer und Interessent treffen. Bei dieser Gelegenheit findet auch eine Probefahrt statt, die die Makler begleiten. Aus über 80 Prozent dieser Termine entsteht ein Verkauf. Zwischen zwei und sechs Wochen dauert es, bis ein Fahrzeug seinen Besitzer wechselt. Bis dahin bleibt es beim Verkäufer. Die Makler haben keine Fahrzeuge vor Ort.

Eine Provision erhalten die Makler nur, wenn ein Fahrzeug verkauft wird. Sie beträgt mindestens 599 Euro. Ab einem Fahrzeugpreis von 20.000 Euro aufwärts werden jeweils drei Prozent davon fällig.

Die Verkäufer profitieren nicht nur von der praktischen Unterstützung durch die Vermittler. Gerlach betont, dass sie mit diesem Modell auch den besten Preis erzielen können. „Wir können immer über dem Angebot des Autohauses oder der Ankaufstation liegen“. Denn diese Häuser hätten ganz andere Ausgaben von der Pacht für Gebäude über Werkstatt- und Personalkosten bis hin zur Gewährleistung, die sie für gebrauchte Fahrzeuge anbieten müssen. Diese Pflicht hätten private Verkäufer nicht.