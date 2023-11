Mehr als 62.000 Euro Sparkasse fördert Vereine

Mit mehr als 62.500 Euro unterstützt die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) diesen Herbst 15 Potsdamer Vereine und Organisationen. Am Montag erhielt – stellvertretend für alle Einrichtungen – der Verein „Kinderhilfe – Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder“ die Förderzusage für ein Zirkustraining für Kinder aus betroffenen Familien. Ebenfalls unterstützt werden etwa die Ökofilmtour, die A-Jugendmannschaft der Potsdam Royals, ein naturnaher Garten für taubblinde Menschen, ein Theatertreffen, der Potsdamer Laufclub oder die Restaurierung von historischen Gedenksteinen (Schweizer Kolonistendorf Nattwerder e.V.).

Mit den 66.100 Euro Spenden des ersten Halbjahres sowie 299.800 Euro Sponsoringmitteln bringt die MBS damit dieses Jahr insgesamt 428.400 Euro für gesellschaftliches Engagement in Potsdam auf. „Uns ist es ein wichtiges Anliegen, eine große Bandbreite an Projekten zu ermöglichen“, so Andreas Schulz, Vorstandsvorsitzender der MBS bei der Übergabe der Förderzusage. „Unser Engagement ist so bunt und vielfältig wie die Region. Die Menschen, die sich für andere einsetzen, verdienen unseren größten Respekt und unsere Anerkennung.“