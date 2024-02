„Mein Meisterwerk“ Gastronom René Dost eröffnet in Potsdam sein neues Lokal „Uschi“ am Nauener Tor

Der Name „Uschi“ hat viele Bedeutungen. Ob im Bekanntenkreis oder in der Familie, „jeder kennt eine Uschi“, sagt Gastronom René Dost über den Titel seines neuen Lokals am Nauener Tor. Es sei aber auch eine Hommage an seine langjährige geschäftsführende Assistentin Katharina Dögnitz, die in Jugendzeiten auch den Spitznamen „Uschi“ trug. Ferner sind die fünf Buchstaben des Namens auch Abkürzungen. Für: „Unbeschreiblich. Schön. Celebriert. Herzlich. Inspiriert.“