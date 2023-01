Nach Cyberangriff Keine Corona-Inzidenz mehr für Potsdam – Politische Aufarbeitung beginnt

Nach der Cyberattacke auf die in Teilen dadurch immer noch lahmgelegte Stadtverwaltung beginnt in den nächsten Wochen die politische Aufarbeitung. Auf Nachfrage der Sozial.Linke-Fraktion teilte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) mit, man wolle dazu am 18. Januar im Hauptausschuss informieren. Ebenso hat der Sozial.Linke-Stadtverordnete Sascha Krämer das Thema Cyberangriff auf die Tagesordnung des Digitalisierungsausschusses setzen lassen, der am kommenden Dienstag tagt.

Die Auswirkungen der Attacke, weswegen das Rathaus zum Schutz seiner Daten offline gegangen ist, sind vielfältig. So twitterte die Verwaltung am Donnerstagabend: „Anträge für Sozialleistungen wie Wohn- oder Elterngeld können derzeit nur postalisch eingereicht werden, weil die Internetverbindung unterbrochen ist. Bitte drucken Sie den Antrag aus und senden Sie ihn an die zuständige Fachstelle.“ Auch in den kommunalen Unternehmen wie den Stadtwerken, die teils schrittweise in die Digitalwelt zurückkehren, sind noch Folgen zu spüren. So ließen sich bis Donnerstagabend aktuelle Zählerstände noch nicht wieder digital absenden – auch das muss per Post erledigt werden.

Wegen der Probleme werden aktuell zudem keine Corona-Zahlen offiziell registriert. Beim Robert Koch-Institut ist daher die Sieben-Tage-Inzidenz für Potsdam in den vergangenen Tagen auf jetzt null gefallen – in den Nachbarlandkreisen liegen diese Werte bei bis zu 200 Fällen in einer Woche, gerechnet auf 100.000 Einwohner.

