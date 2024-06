Nach Leitungsstörung Stromversorgung im Potsdamer Stadtteil Am Schlaatz wiederhergestellt

In Teilen des Potsdamer Stadtteils Am Schlaatz ist es am Dienstagmorgen wegen einer Leitungsstörung zu Unterbrechungen der Stromversorgung gekommen. In der Mittagszeit waren die Probleme behoben. Seit 12 Uhr sei die Stromversorgung Am Schlaatz wieder hergestellt, teilten die Stadtwerke bei X mit.

Am Dienstagmorgen hatten die Stadtwerke Einschränkungen und Unterbrechungen in den Bereichen Nuthebrücke, Sperberhorst, Milanhorst, Erlenhof, Schilfhof und Fritz-Zubeil-Straße 2 vermeldet. Die Störungen wurden nach und nach beseitigt, zuletzt im Bereich Milanhorst. Anwohner wurden auch über die Warn-App „Nina“ über den Stromausfall informiert.