Neue Rathausumfrage zum Parkeintritt Potsdamer sollen Schulnoten für Park Sanssouci geben

Die von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) initiierte Umfrage zu den Millionenzahlungen der Stadt an die Schlösserstiftung und der drohenden Eintrittspflicht für den Park Sanssouci birgt weiteres Konfliktpotential. Denn das Rathaus will von den Potsdamerinnen und Potsdamern auch wissen, wie wichtig ihnen unter anderem die Beleuchtung, die Sitzmöglichkeiten und die gastronomischen Angebote im Park sind. Hierfür sollen sie Schulnoten vergeben. Die Fragebögen wurden diese Woche an 6000 Potsdamer Haushalte versendet werden. Die Stiftung übt Kritik.