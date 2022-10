Tagesspiegel Plus „Nie mehr als vier Grad Unterschied“ : Was Verbraucher in der Energiekrise wissen müssen

Wie spart man richtig beim Heizen? Wo lässt sich am besten Stromverbrauch senken? Muss man jede Preiserhöhung hinnehmen? Berater der Verbraucherzentrale Brandenburg geben wichtige Hinweise.