Osterferien-Vorschau Sorbische Eier, japanische Kunst, Kröten und Sterne

Am 1. April beginnen die Osterferien. Ein Überblick über Angebote in Potsdam für verschiedene Interessen und Geldbeutel.

Für Kreative

Kreative Geister von neun bis 16 Jahren können sich im Museum Fluxus+ in der Schiffbauergasse im Siebdruck und Nähen ausprobieren: Vom 11. bis 14. April jeweils 13 bis 17 Uhr gibt es einen Ferienworkshop für 30 Euro. Eine Anmeldung per Mail an office@fluxus-plus.de oder telefonisch unter (0331) 60 10 890 ist erforderlich. Für Kinder aus weniger begüterten Familien ist eine kostenlose Teilnahme zum Beispiel über die Initiative Kultür Potsdam möglich.

Der Ferienkurs in der Potsdamer Mal- und Zeichenschule Kunstgriff 23 steht unter dem Motto "Japanischer Frühling". © Heike Isenmann/Kunstgriff 23/Heike Isenmann/Kunstgriff 23

In Heike Isenmanns Kunstschule Kunstgriff 23 in der Carl-von-Ossietzky-Straße 23 steht der zweitägige Ferienworkshop unter dem Motto „Japanischer Frühling“, es geht um die Schönheit des Unperfekten: „Mit Tusche zeichnen wir Schriftzeichen unter Frühlingsblumen & Gold-Glücksfische und schreiben einen Haiku.“ Am 3. und 4. April von 9.30 Uhr bis 13 Uhr, die Teilnahme kostet 110 Euro. Anmeldung über kunstgriff23.de oder Tel. (0331) 505 37 35.

Im Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, gibt es mehrere Angebote für Kreative: In der ersten Ferienwoche eine kostenlose Kunstwerkstatt sowie eine Nähwerkstatt (Kostenpunkt 40 Euro) und einen Theaterworkshop (120 Euro), in der zweiten Ferienwoche eine Keramikwerkstatt (60 Euro), eine Nähwerkstatt und einen Kurs in der Bewegungskunst „Parkour“ (40 Euro). Mit dem Kids Club gibt es dort zudem für 40 Euro je Woche inklusive Mittagessen ein Angebot für Kinder ab sechs Jahren. Anmeldung bis Freitag (31. März) auf treffpunktfreizeit.de.

Hauptsache draußen

Erdkröten hocken in einem Eimer vor einem Fangzaun. © dpa/Rolf Vennenbernd

Auch auf dem Abenteuerspielplatz Blauer Daumen, In der Aue 63, gibt es einige Ferienkurse – alle kostenfrei und ohne Anmeldung. Am 4. und 5. April können sich Kinder ab sechs Jahren von 15 bis 18 Uhr im Gestalten von Ostereiern nach sorbischer Tradition ausprobieren. Am 6. April gibt es von 15 bis 18 Uhr einen Einführungskurs im Bogenschießen für Kinder ab acht Jahren. In der zweiten Ferienwoche am 13., 14. und 15. April jeweils von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr bringt Antje Witzel interessierten Kindern ab acht Jahren Knüpfen und Knoten bei. Es wird darum gebeten, als Material ein altes Herren-T-Shirt mitzubringen. Der Abenteuerspielplatz hat dienstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dort kann man sich im Umgang mit verschiedenen Werkzeugen und Materialien ausprobieren und austoben.

Am 7. April können Interessierte mit der Ortsgruppe Bornstedt des Naturschutzbundes Nabu auf einer Nachtwanderung mehr über Erdkröten erfahren – neugierige Kinder mit Taschenlampen sind willkommen. Los geht es 20 Uhr am Amphibienschutzzaun an der Straße Am Golfplatz in Bornstedt, am nördlichen Ende des Volksparks. Die Teilnahme ist kostenfrei, über eine Spende für Naturschutzprojekte freut sich der Nabu. Anmeldung per Mail an nabu.bornstedt@gmail.com.

Für Naturbegeisterte

Naturfans kommen auch im Naturkundemuseum, Breite Straße 13, auf ihre Kosten. Dort gibt es in den Ferienwochen jeweils Mittwoch und Donnerstag ab 15 Uhr ein anderthalbstündiges Programm für Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Die Teilnehmenden erfahren Fakten über Eier und eierlegende Tiere und stellen anschließend Seifen in Blüten-, Ei- und Kükenform her. Die Teilnahme mit Eintritt kostet 6 Euro, für Kinder 4 Euro.

In der Biosphäre am Volkspark, Georg-Hermann-Allee 99, kann man auf Ostereierjagd gehen: Es gilt, im Dschungel versteckte Ostereier zu finden und Rätsel zu lösen. Das Angebot ist im Eintrittspreis von 16 Euro für Erwachsene bzw. 11 Euro für Kinder enthalten. Bei Online-Buchung ist der Eintritt etwas günstiger.

Für Sternenfans

Unendliche Weiten: Das Urania-Planetarium Potsdam hat Angebote für alle Altersgruppen. © Yvonne Dickopf

Wer sich für das Weltall interessiert, der wird beim Urania-Planetarium, Gutenbergstraße 71/72, fündig: Dort gibt es Vorstellungen für alle Altersgruppen, von „Sternensagen für Kinder“, empfohlen ab 6 Jahren, bis zur „Reise durch das Sonnensystem - von Neptun bis Merkur“, die ab 12 Jahren empfohlen wird. Der Eintritt kostet 7 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder und ist nur nach vorheriger Online-Anmeldung auf www.urania-planetarium.de möglich.

Ein wechselndes Ausflugsprogramm hat der Jugendfreizeitladen Golm, Kuhfortdamm 2, vorbereitet. Vom 3. bis 6. April geht es jeden Tag an einen anderen Ort in Potsdam – Botanischer Garten, Discgolfen im Volkspark, Extavium und ein Kinotag. Treffpunkt ist jeweils 10 Uhr am Jugendfreizeitladen, Rückkehr gegen 16 Uhr. Mitzubringen sind täglich 10 Euro Eigenbeteiligung, ein Picknick, eine Elternerlaubnis und ein Ticket Potsdam AB. In der zweiten Woche wird Berlin erkundet. Treffpunkt ist jeweils 9.45 Uhr vorm Bahnhof Charlottenhof, Rückkehr zwischen 16 und 17 Uhr. Dabei sind ebenfalls täglich 10 Euro Eigenbeteiligung, ein Picknick und eine Elternerlaubnis nötig sowie ein Ticket Berlin ABC.

